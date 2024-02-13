Рулетики из огурца с творожным сыром и красной рыбой: удивите лёгкой закуской своих любимых

Рулетики из огурца с красной рыбой и творожным сыром: лёгкая закуска к праздничному столу

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулетики из огурца с красной рыбой и творожным сыром — это быстрая, простая и вкусная закуска от портала "1000.menu", которую вы сможете приготовить всего за 15 минут. Она прекрасно подойдет для украшения и разнообразия праздничного стола.

Фото: flickr.com by methTICALman is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— Длинные огурцы,

— Малосольная красная рыба,

— Творожный сыр,

— Зелень для украшения,

— Помидоры черри.

Приготовление:

Используйте длинные огурцы для того, чтобы нарезать полоски достаточного размера для рулетиков. Если у вас только короткие огурцы, не беспокойтесь, просто делайте рулетики небольшого размера. Нарежьте красную рыбу мелкими кубиками. Чем мельче нарезана рыба, тем аккуратнее и привлекательнее будет выглядеть закуска. В миске соедините нарезанную рыбу, мелко нарезанную зелень и творожный сыр. Выберите любой творожный сыр по вашему вкусу, а также можно использовать мягкий сыр, например, фету, брынзу, сливочный или маскарпоне. Единственное, что нужно помнить, что некоторые сорта сыров могут быть слишком солёными, поэтому выбирайте малосольную красную рыбу, если используете солёный сыр. Тщательно перемешайте все ингредиенты начинки, чтобы получилась однородная смесь. Помойте и обсушите огурцы. Специальным ножом для очистки овощей нарежьте огурцы на длинные и тонкие полоски. Начните нарезку с более мягкой стороны огурца, чтобы избежать трудностей с нарезанием из-за жёсткой кожи. Разложите полоску огурца на рабочую поверхность. На один край полоски положите чайную ложку начинки. Вы также можете размазать начинку по всей длине полоски огурца, чтобы получить более толстый и многослойный рулетик. Прижмите начинку и аккуратно сверните огурец, чтобы начинка оказалась внутри рулетика. Повторите этот процесс со всеми полосками огурца и всей начинкой. Для украшения рулетиков разрежьте помидоры черри пополам. Закрепите каждую половинку помидора на рулетике с помощью зубочистки или специальной шпажки. Разложите рулетики на блюдо, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита! Отведайте простые и вкусные рулетики из огурца с красной рыбой и творожным сыром на вашем праздничном столе!