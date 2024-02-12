Приготовьте хлеб дома без использования дрожжей: сделайте закваску и радуйте родных полезной выпечкой

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Рецепт закваски из ржаной муки

1:45
Еда

Попробуйте испечь вкусный и полезный хлеб бех использования дрожжей. Рецептом закваски поделился сайт 1000. menu.

Рецепт закваски из ржаной муки
Фото: pixnio.com/ by Couleur is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

  • 500 мл воды,
  • 450 г ржаной муки.

Приготовление:

1. Соедините с 150 мл воды со 100 г муки, всё перемешайте. Положите смесь в стеклянную или пластиковую ёмкость большего размера, так как закваска будет расти.

2. Накройте тару плёнкой, затем — полотенцем. Поставьте в тёплое место (только не на батарею).

3. Через сутки возьмите закваску и добавьте 100 грамм воды, хорошо перемешайте. Затем влейте 100 грамм муки и снова перемешайте до полного растворения комочков. Покройте снова пленкой и полотенцем, и верните в тёплое место.

4. Достаньте закваску и добавьте 150 грамм воды, перемешайте, затем влейте 100 грамм муки и снова перемешайте. Снова поставьте в тёплое место. На четвёртый день она должна быть активной, с большим количеством пузырьков и более выраженным запахом брожения.

5. Снова положите 100 г воды, 100 г муки, размешайте. Поставьте в тёплое место.

Закваска значительно вырасти и иметь кисловатый запах дрожжей. Теперь вы можете использовать ее для выпечки хлеба.

Храните закваску в холодильнике. Раз в неделю доставайте её, кормите свежей порцией муки и воды, и оставляйте в тёплом месте на 24 часа. Перед использованием для выпечки хлеба выньте закваску из холодильника за 24 часа, кормите её, и через сутки она будет готова к использованию.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКВАСКУ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ ХЛЕБА /ЗАКВАСКА НА РЖАНОЙ МУКИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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