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Необычный подарок на День святого Валентина: кекс с красным сердечком внутри делается легко и с любовью

Кекс "Валентинка": эта оригинальная выпечка удивит ярко-красным сердцем внутри

3:29
Еда

Хотите удивить и порадовать своих близких в День Святого Валентина? Тогда испеките кекс "Валентинка" — оригинальное и очаровательное лакомство с ярким сердечком внутри. Это красивое и вкусное блюдо по рецепту от Yummybook. ru станет прекрасным сюрпризом для вашей второй половинки.

Кекс "Валентинка": эта оригинальная выпечка удивит ярко-красным сердцем внутри
Фото: flickr.com by CJ Isherwood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Хотя такой кекс требует немного больше времени и терпения, чем обычный, поскольку состоит из двух разных видов теста — красного и светлого с сердечками, он стоит ваших усилий. Удивите ваших близких и наслаждайтесь этим мгновением, создавая волшебное лакомство!

Ингредиенты для красного теста:

— 100 г сладкого сливочного масла,

— 100 г сахара,

— 1 пакетик ванильного сахара (10 г),

— 4 яйца,

— 300 г муки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— несколько капель красного пищевого красителя,

— 100 мл молока.

Ингредиенты для светлого теста:

— 100 г сладкого сливочного масла,

— 100 г сахара,

— 1 пакетик ванильного сахара (10 г),

— 4 яйца,

— 300 г муки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 100 мл молока.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

— 5 столовых ложек молока,

— 5 столовых ложек сахара,

— 3 столовых ложки какао-порошка,

— 50 г сладкого сливочного масла.

Приготовление:

  1. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до получения гладкой смеси.
  2. По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать.
  3. В отдельной чаше соедините муку с разрыхлителем и небольшим количеством соли. Поочередно добавьте муку и молоко в масляную смесь, начиная и заканчивая мукой, и хорошо перемешайте.
  4. Добавьте несколько капель красного пищевого красителя и хорошо перемешайте, чтобы получился яркий красный цвет.
  5. Смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в нее красное тесто.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов примерно один час.
  7. Оставьте кекс остыть. Нарежьте его на толстые ломтики и вырежьте сердечки с помощью формы в виде сердца. Используйте сердечки в качестве украшения.
  8. Приготовьте второе светлое тесто, следуя тем же шагам, но без добавления красного пищевого красителя.
  9. Выложите небольшое количество светлого теста на дно формы для выпечки. Равномерно распределите вырезанные сердечки по тесту.
  10. Залейте форму светлым тестом, не заливая его до верху, и разровняйте поверхность.
  11. Продолжайте выпекать кекс с сердечками в предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов примерно 50-60 минут, или пока деревянная шпажка не выйдет сухой.
  12. Оставьте кекс остыть примерно 15 минут, затем аккуратно извлеките его из формы и полностью остудите.
  13. Если хотите, приготовьте шоколадную глазурь, соединив молоко и сахар в маленькой кастрюльке. Постепенно добавляйте какао-порошок, тщательно перемешивая, и доведите смесь до кипения. Снимите с плиты и добавьте сливочное масло, хорошо размешайте, пока не получится гладкая и блестящая глазурь.
  14. Покройте остывший кекс шоколадной глазурью и посыпьте крошками красного теста для дополнительного украшения.
  15. Наконец, нарежьте кекс с сердечком на кусочки и наслаждайтесь этим сладким сюрпризом вместе с вашими любимыми людьми!

Приятного аппетита и счастливого Дня святого Валентина!

Шоколадный кекс Валентинка - с сердечком внутри!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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