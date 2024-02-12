Приготовьте эту пикантную приправу: её советуют модные и креативные шефы

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Харисса — интересная приправа, которая набирает популярность

1:02
Еда

Харисса — самая популярная приправа в Магрибе, Тунисе и Марокко. А с недавних пор она популяризируется модными и креативными шефами, например, Джеймсом Оливером. Приготовьте блюдо, предложенное сайтом menunedeli.ru.

Харисса — интересная приправа, которая набирает популярность
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg

Ингредиенты:

  • 5 шт. жгучего перца,
  • 5-6 зубчиков чеснока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 0,5 чайной ложки зиры,
  • соль — перец по вкусу.

Приготовление:

1. Красный перец поместите в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте, пока не появятся чёрные пузыри, а шкурка не станет "опухшей".

2. После остывания снимите кожицу с овощей, удалите семена. Лучше пользоваться перчатками.

3. Соедините в чаше блендера перцы, чеснок, растёртые семена зиры. Добавьте соль и оливковое масло. Измельчите блендером.

У вас получится кремообразная паста. Храните её в стерилизованной банке в холодильнике. 

Харисса (harissa) ☆ Знаменитая паста-приправа магрибской кухни на основе красного перца!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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