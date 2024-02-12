Приготовьте эту пикантную приправу: её советуют модные и креативные шефы

Харисса — самая популярная приправа в Магрибе, Тунисе и Марокко. А с недавних пор она популяризируется модными и креативными шефами, например, Джеймсом Оливером. Приготовьте блюдо, предложенное сайтом menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Красный перец поместите в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте, пока не появятся чёрные пузыри, а шкурка не станет "опухшей".
2. После остывания снимите кожицу с овощей, удалите семена. Лучше пользоваться перчатками.
3. Соедините в чаше блендера перцы, чеснок, растёртые семена зиры. Добавьте соль и оливковое масло. Измельчите блендером.
У вас получится кремообразная паста. Храните её в стерилизованной банке в холодильнике.
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