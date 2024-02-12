Приготовьте эту пикантную приправу: её советуют модные и креативные шефы

Харисса — интересная приправа, которая набирает популярность

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Харисса — самая популярная приправа в Магрибе, Тунисе и Марокко. А с недавних пор она популяризируется модными и креативными шефами, например, Джеймсом Оливером. Приготовьте блюдо, предложенное сайтом menunedeli.ru.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg

Ингредиенты:

5 шт. жгучего перца,

5-6 зубчиков чеснока,

2 столовые ложки оливкового масла,

0,5 чайной ложки зиры,

соль — перец по вкусу.

Приготовление:

1. Красный перец поместите в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте, пока не появятся чёрные пузыри, а шкурка не станет "опухшей".

2. После остывания снимите кожицу с овощей, удалите семена. Лучше пользоваться перчатками.

3. Соедините в чаше блендера перцы, чеснок, растёртые семена зиры. Добавьте соль и оливковое масло. Измельчите блендером.

У вас получится кремообразная паста. Храните её в стерилизованной банке в холодильнике.