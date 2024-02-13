Не выбрасывайте кожуру от мандаринов, сделайте ароматный чай с добавлением имбиря и мёда

Чай из мандаринов с мёдом согреет зимним вечером

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Проведите вечер приятно с этим ароматным напитком. Он готовится из полезных компонентов.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

Ингредиенты:

5 мандаринов,

1 чайная ложка чёрного чая,

1 долька лимона,

1 веточка розмарина,

кожура мандарина,

имбирь — по вкусу,

1 чайная ложка мёда,

250 мл кипятка.

Приготовление:

1. Очищенные мандарины измельчите в чаше блендера.

2. В заварочный чайник положите чайную ложку чая, дольку лимона, розмарин, шкурку мандарина, имбирь, мандариновое пюре.

3. Налейте в чайник горячую воду. Положите мёд. Через 5-10 минут напиток готов.