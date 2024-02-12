Включите этот жульен с грибами в повседневное меню: готовится без духовки - просто тает во рту

Жульен с грибами без духовки - приготовьте на сковороде

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Жульен с грибами — простое блюдо, которое вы приготовите без духовки. Не берегите рецепт для особого случае — включите в повседневное меню. Приводит рецепт сайт menunedeli.ru.

Фото: Own work by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

500 г шампиньонов,

100 мл сливок,

100 г сметаны,

160 г репчатого лука,

100 г твёрдого сыра,

15 г пшеничной муки,

30 мл растительного масла,

соль, чёрный перец, орех мускатный — по вкусу,

15 г зелени.

Приготовление:

1. Грибы разрежьте на 6-8 кусочков.

2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле, посолите. Жарье около четырёх минут.

3. Положите к луку грибы с солью около пяти минут.

4. Выпарьте сок, увеличив огонь.

5. Положите муку, всё перемешайте, убавив огонь.

6. Влейте сливки и сметану. Добавьте соль, перец, орех. Всё тушите четыре минуты.

7. Посыпьте блюдо тёртым сыром, накройте крышкой. готовьте ещё четыре минуты.

8. Посыпьте зеленью.