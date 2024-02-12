Включите этот жульен с грибами в повседневное меню: готовится без духовки - просто тает во рту

Жульен с грибами — простое блюдо, которое вы приготовите без духовки. Не берегите рецепт для особого случае — включите в повседневное меню. Приводит рецепт сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Грибы разрежьте на 6-8 кусочков.
2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле, посолите. Жарье около четырёх минут.
3. Положите к луку грибы с солью около пяти минут.
4. Выпарьте сок, увеличив огонь.
5. Положите муку, всё перемешайте, убавив огонь.
6. Влейте сливки и сметану. Добавьте соль, перец, орех. Всё тушите четыре минуты.
7. Посыпьте блюдо тёртым сыром, накройте крышкой. готовьте ещё четыре минуты.
8. Посыпьте зеленью.
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