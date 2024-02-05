Не из пшеничной и ржаной муки: полезнейший хлеб без дрожжей вам придётся по вкусу - попробуйте приготовить дома

Этот полезный хлеб готовится без яиц и дрожжей. Активное время вашего участия - всего 15 минут. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Хорошенько вымойте гречку и залейте её 400 граммами тёплой воды. Оставьте крупу на 3-4 часа.
2. После набухания гречки добавьте 150 грамм воды и измельчите гречку погружным блендером. Добавьте соль и кориандр.
3. Покройте миску полотенцем и оставьте ферментироваться при комнатной температуре. Летом оставьте на 12 часов, зимой - на сутки.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму, посыпьте семечками.
5. Выпекайте среднем огне примерно 1,5 часа.
Остудите.
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