Не из пшеничной и ржаной муки: полезнейший хлеб без дрожжей вам придётся по вкусу - попробуйте приготовить дома

Приготовьте хлеб из зелёной гречки без дрожжей

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот полезный хлеб готовится без яиц и дрожжей. Активное время вашего участия - всего 15 минут. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Фото: Own work by Fritzs is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

500 г зелёной гречки,

550 г воды,

1 чайная ложка соли,

0,5 чайной ложки кориандра,

1 столовая ложка подсолнечных семечек.

Приготовление:

1. Хорошенько вымойте гречку и залейте её 400 граммами тёплой воды. Оставьте крупу на 3-4 часа.

2. После набухания гречки добавьте 150 грамм воды и измельчите гречку погружным блендером. Добавьте соль и кориандр.

3. Покройте миску полотенцем и оставьте ферментироваться при комнатной температуре. Летом оставьте на 12 часов, зимой - на сутки.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму, посыпьте семечками.

5. Выпекайте среднем огне примерно 1,5 часа.

Остудите.