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Выберите вкусный, сочный и спелый гранат: рассказываем, как это сделать

При выборе граната обращайте внимание на ряд характеристик

1:45
Еда

Гранат — это н крупная, сочная и полезная ягода.  Главное — выбрать спелый плод. О том, как это лучше сделать, рассказал сайт "Меню недели".

При выборе граната обращайте внимание на ряд характеристик
Фото: Own work by joergens.mi is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Урожай граната собирают осенью — с начала сентября по середину октября. Затем есть 2-3 месяца, чтобы продать всю продукцию. Поэтому лучше покупать фрукт   до середины зимы.  

Рекомендуется покупайте гранаты во фруктовых лавках.

На что обращать внимание при выборе?

Форма. Не судите гранат по его форме. Ровный и круглый плод, скорее всего, еще не дозрел. Спелые гранаты обычно имеют слегка квадратные или кривоватые формы.

Вес. Отдавайте предпочтение тяжёлым плодам — в них больше всего сока, а значит, они более спелые и вкусные.

Кожура. У спелого граната кожура должна быть тонкой и слегка суховатой. При надавливании она должна немного пружинить. Идеальный гранат имеет буро-красный или светло-розовый цвет без желтых пятен и трещин.

Корона. У спелого граната корона раскрытая и суховатая, а не закрытая или с зелёными листочками.

Звук. Стучите по гранату. Звонкий звук свидетельствует о готовности плода к употреблению, в то время как глухой звук может говорить о незрелости или перезрелости ягоды.

Также у спелых гранатов должен отсутствовать запах.   Ароматный запах может указывать на начало порчи плода.

Как хранить гранат?

Гранаты храните  в холодильнике до двух месяцев. При комнатной температуре они сохраняются около недели. Очищенный фрукт лучше хранить в холодильнике не более 5-6 дней.

Как быстро очистить гранат?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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