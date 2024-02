Выберите вкусный, сочный и спелый гранат: рассказываем, как это сделать

Your browser does not support the audio element.

Гранат — это н крупная, сочная и полезная ягода. Главное — выбрать спелый плод. О том, как это лучше сделать, рассказал сайт "Меню недели".

Фото: Own work by joergens.mi is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license