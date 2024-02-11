Готовим из остатков пюре аппетитные котлеты: продукт не пропадёт - всё доедается до последней крошки

Эти простые котлеты можно приготовить из остатков картофельного пюре. Они такие вкусные, что мяса не захочется.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Приготовьте картофельное пюре привычным способом.
2. Положите пюре в миску и добавьте яйцо.
3. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте к пюре. Всё размешайте.
4. Положите муку, соль, перец, паприку, рубленую зелень. Всё перемешайте.
5. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке.
6. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом. С каждой стороны жарьте около четырёх минут.
7. Дайте стечь лишнему жиру, выложив котлеты на салфетку.
Картофельные котлеты готовы.
Источник: сайт "Меню недели"
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