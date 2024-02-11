Готовим из остатков пюре аппетитные котлеты: продукт не пропадёт - всё доедается до последней крошки

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Рецепт простых картофельных котлет из пюре

1:07
Еда

Эти простые котлеты можно приготовить из остатков картофельного пюре. Они такие вкусные, что мяса не захочется.

Рецепт простых картофельных котлет из пюре
Фото: Own work by Turzh is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля,
  • 60 г твёрдого сыра,
  • 1 яйцо,
  • 60 г пшеничной муки,
  • соль, чёрный перец — по вкусу,
  • 5 г молотой паприки,
  • 30 мл растительного масла,
  • 20 г зелени.

Приготовление:

1. Приготовьте картофельное пюре привычным способом.

2. Положите пюре в миску и добавьте яйцо.

3. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте к пюре. Всё размешайте.

4. Положите муку, соль, перец, паприку, рубленую зелень. Всё перемешайте.

5. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке.

6. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом. С каждой стороны жарьте около четырёх минут.

7. Дайте стечь лишнему жиру, выложив котлеты на салфетку.

Картофельные котлеты готовы.

Источник: сайт "Меню недели"

Рецепт картофельных котлет из пюре на сковороде с сыром с пошаговыми фото
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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