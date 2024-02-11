Готовим из остатков пюре аппетитные котлеты: продукт не пропадёт - всё доедается до последней крошки

Рецепт простых картофельных котлет из пюре

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти простые котлеты можно приготовить из остатков картофельного пюре. Они такие вкусные, что мяса не захочется.

Фото: Own work by Turzh is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

800 г картофеля,

60 г твёрдого сыра,

1 яйцо,

60 г пшеничной муки,

соль, чёрный перец — по вкусу,

5 г молотой паприки,

30 мл растительного масла,

20 г зелени.

Приготовление:

1. Приготовьте картофельное пюре привычным способом.

2. Положите пюре в миску и добавьте яйцо.

3. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте к пюре. Всё размешайте.

4. Положите муку, соль, перец, паприку, рубленую зелень. Всё перемешайте.

5. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке.

6. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом. С каждой стороны жарьте около четырёх минут.

7. Дайте стечь лишнему жиру, выложив котлеты на салфетку.

Картофельные котлеты готовы.

Источник: сайт "Меню недели"