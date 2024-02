Готовим из остатков пюре аппетитные котлеты: продукт не пропадёт - всё доедается до последней крошки

Эти простые котлеты можно приготовить из остатков картофельного пюре. Они такие вкусные, что мяса не захочется.

Фото: Own work by Turzh is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license