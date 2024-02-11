Приготовьте эту аппетитную малосольную скумбрия: простой рецепт вкуснейшей холодной закуски

Приготовьте дома вкуснейшую малосольную скумбрию. Рыба получится ароматной благодаря пряностям. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Рыбу разморозьте, очистите от внутренностей, обсушите полотенцем. Разрежьте на кусочки толщиной два-три сантиметра.
2. В сотейнике соедините воду с солью, сахаром, перцем, горошком, лавровым листом, семенами кориандра, гвоздикой. Покипятите две минуты. Остудите до комнатной температуры.
3. Положите рыбу в контейнер с крышкой или банку, посыпьте зеленью, залейте рассолом.
4. Поставьте контейнер в холодильник минимум на восемь часов.
Готовый продукт храните не больше трёх дней.
Подавайте к столу как холодную закуску, которую можно сочетать с картошкой и колечками репчатого лука.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.