Приготовьте эту аппетитную малосольную скумбрия: простой рецепт вкуснейшей холодной закуски

Простой рецепт малосольной скумбрии

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте дома вкуснейшую малосольную скумбрию. Рыба получится ароматной благодаря пряностям. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Видео-рецепт очень вкусной малосольной скумбрии

Ингредиенты:

600 г скумбрии,

30 г соли,

10 г сахара,

5 шт. душистого горошка,

8 горошин чёрного перца,

1 лавровый лист,

2 г семян кориандра,

4 гвоздики,

10 г зелени,

500 мл воды.

Приготовление:

1. Рыбу разморозьте, очистите от внутренностей, обсушите полотенцем. Разрежьте на кусочки толщиной два-три сантиметра.

2. В сотейнике соедините воду с солью, сахаром, перцем, горошком, лавровым листом, семенами кориандра, гвоздикой. Покипятите две минуты. Остудите до комнатной температуры.

3. Положите рыбу в контейнер с крышкой или банку, посыпьте зеленью, залейте рассолом.

4. Поставьте контейнер в холодильник минимум на восемь часов.

Готовый продукт храните не больше трёх дней.

Подавайте к столу как холодную закуску, которую можно сочетать с картошкой и колечками репчатого лука.