Ароматный домашний глинтвейн получится не хуже ресторанного: приготовьте его в зимние вечера

Этот ароматный глинтвейн получится таким же вкусным, как в ресторане. Приготовьте его в эти зимние холодные вечера.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Имбирь очистите и нарежьте соломкой.
2. Апельсин разрежьте на две части.
4. Яблоко нарежьте ломтиками.
5. В сотейник положите воду, пряности и имбирь. Доведите смесь до кипения, варите пару минут.
6. Добавьте виной, из двух половинок апельсина выжмите сок.
7. Добавьте яблоки, доведите смесь до кипения.
8. Положите мёд. Дайте настояться напитку десять минут.
Украсьте напиток дольками апельсина, яблоками, специями.
Источник: menunedeli.ru
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