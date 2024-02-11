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Ароматный домашний глинтвейн получится не хуже ресторанного: приготовьте его в зимние вечера

В холодные вечера самое время вспомнить о глинтвейне

1:10
Еда

Этот ароматный глинтвейн получится таким же вкусным, как в ресторане. Приготовьте его в эти зимние холодные вечера. 

В холодные вечера самое время вспомнить о глинтвейне
Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 0,75 л красного сухого вина,
  • 1 яблоко,
  • 1 апельсин,
  • 15 г свежего имбиря,
  • 3 столовые ложки мёда,
  • 1 палочка корицы,
  • 5 шт кардамона 
  • 5 горошин душистого перца,
  • 2 звёздочки бадьяна,
  • 5 звёздочек гвоздики,
  • 100 мл воды.  

Приготовление:

1. Имбирь очистите и нарежьте соломкой. 

2. Апельсин разрежьте на две части. 

4. Яблоко нарежьте ломтиками. 

5. В сотейник положите воду,  пряности и  имбирь. Доведите смесь до кипения, варите пару минут. 

6. Добавьте виной, из двух половинок апельсина выжмите сок. 

7. Добавьте яблоки, доведите смесь до кипения.  

8. Положите мёд. Дайте настояться напитку десять минут.   

Украсьте напиток дольками апельсина, яблоками, специями. 

Источник: menunedeli.ru

ГЛИНТВЕЙН - 5 главных правил
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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