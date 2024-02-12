Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза

Салат с авокадо, куриным филе и яблоком: радует глаз всеми оттенками зелёного

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт лёгкого и освежающего салата с авокадо, куриным филе и яблоком от сайта "SAY7.INFO".

Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 300 г куриного филе,

— 400 г авокадо,

— 1 кислое или кисло-сладкое яблоко (200 г),

— зелёный салат,

— сок половины лайма или лимона,

— соль,

— растительное масло.

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности, варите около 20 минут после закипания. Остудите филе и нарежьте его кубиками. Очистите и нарежьте авокадо на кубики. Сбрызните его соком лайма или лимона, чтобы избежать потемнения. Очистите яблоко и удалите сердцевину. Нарежьте его на кубики и также сбрызните соком лайма или лимона. Руками нарвите зелёный салат. В большой миске смешайте кубики куриного филе, авокадо, яблоко и зелёный салат. Посолите по вкусу. Заправьте салат растительным маслом и аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Вот и всё! Ваш салат с авокадо, яблоком и куриным филе готов. Наслаждайтесь этим лёгким, но сытным и освежающим блюдом!