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Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза

Салат с авокадо, куриным филе и яблоком: радует глаз всеми оттенками зелёного

1:14
Еда

Предлагаем вам рецепт лёгкого и освежающего салата с авокадо, куриным филе и яблоком от сайта "SAY7.INFO".

Салат с авокадо, куриным филе и яблоком: радует глаз всеми оттенками зелёного
Фото: commons.wikimedia.org by The House Cafe is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 300 г куриного филе,

— 400 г авокадо,

— 1 кислое или кисло-сладкое яблоко (200 г),

— зелёный салат,

— сок половины лайма или лимона,

— соль,

— растительное масло.

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе до готовности, варите около 20 минут после закипания. Остудите филе и нарежьте его кубиками.
  2. Очистите и нарежьте авокадо на кубики. Сбрызните его соком лайма или лимона, чтобы избежать потемнения.
  3. Очистите яблоко и удалите сердцевину. Нарежьте его на кубики и также сбрызните соком лайма или лимона.
  4. Руками нарвите зелёный салат.
  5. В большой миске смешайте кубики куриного филе, авокадо, яблоко и зелёный салат. Посолите по вкусу.
  6. Заправьте салат растительным маслом и аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Вот и всё! Ваш салат с авокадо, яблоком и куриным филе готов. Наслаждайтесь этим лёгким, но сытным и освежающим блюдом!

Салат с куриным филе, яблоком и авокадо | Salad with Chicken, Apple and Avocado
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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