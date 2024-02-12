Салат "Капрезе": подаём по-особенному на День влюблённых

Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем рецепт простого салата "Капрезе" — идеальной закуски на День всех влюблённых. Этот салат из помидоров, моцареллы и базилика по рекомендации сайта RussianFood.com можно приготовить всего за несколько минут и добавить нотку романтики к вашему праздничному столу.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 170 г помидоров,

— 100 г моцареллы,

— 8-10 листиков свежего базилика,

— 20 мл оливкового масла,

— 5 г бальзамического уксуса,

— по вкусу сушёные итальянские травы,

— по вкусу свежемолотый чёрный перец,

— по вкусу соль.

Процесс приготовления:

Обычно для салата "Капрезе" используется рассольный сыр, но вы можете использовать более плотную моцареллу для пиццы. Нарежьте помидоры на кружочки толщиной примерно 5-6 мм. Выберите плоское блюдо для подачи салата и выложите нарезанные помидоры на него. Нарежьте моцареллу на пластины примерно такой же толщины и с помощью формочки в форме сердца вырежьте сердечки из сыра. Равномерно разложите сырные сердечки на помидоры. Распределите листики свежего базилика сверху. Посыпьте салат свежемолотым чёрным перцем, солью и добавьте сушёные итальянские травы по своему вкусу. Полейте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Теперь ваш салат "Капрезе" готов! Приятного аппетита! Вы можете сразу подать его к столу и наслаждаться вкусом этого простого, но изысканного блюда.