Салат "Капрезе": подаём по-особенному на День влюблённых

Предлагаем рецепт простого салата "Капрезе" — идеальной закуски на День всех влюблённых. Этот салат из помидоров, моцареллы и базилика по рекомендации сайта RussianFood.com можно приготовить всего за несколько минут и добавить нотку романтики к вашему праздничному столу.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 170 г помидоров,
— 100 г моцареллы,
— 8-10 листиков свежего базилика,
— 20 мл оливкового масла,
— 5 г бальзамического уксуса,
— по вкусу сушёные итальянские травы,
— по вкусу свежемолотый чёрный перец,
— по вкусу соль.
Процесс приготовления:
Теперь ваш салат "Капрезе" готов! Приятного аппетита! Вы можете сразу подать его к столу и наслаждаться вкусом этого простого, но изысканного блюда.
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