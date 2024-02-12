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Салат "Капрезе": подаём по-особенному на День влюблённых

Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых

1:32
Еда

Предлагаем рецепт простого салата "Капрезе" — идеальной закуски на День всех влюблённых. Этот салат из помидоров, моцареллы и базилика по рекомендации сайта RussianFood.com можно приготовить всего за несколько минут и добавить нотку романтики к вашему праздничному столу.

Салат "Капрезе": простая закуска на День всех влюблённых
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 170 г помидоров,

— 100 г моцареллы,

— 8-10 листиков свежего базилика,

— 20 мл оливкового масла,

— 5 г бальзамического уксуса,

— по вкусу сушёные итальянские травы,

— по вкусу свежемолотый чёрный перец,

— по вкусу соль.

Процесс приготовления:

  1. Обычно для салата "Капрезе" используется рассольный сыр, но вы можете использовать более плотную моцареллу для пиццы.
  2. Нарежьте помидоры на кружочки толщиной примерно 5-6 мм.
  3. Выберите плоское блюдо для подачи салата и выложите нарезанные помидоры на него.
  4. Нарежьте моцареллу на пластины примерно такой же толщины и с помощью формочки в форме сердца вырежьте сердечки из сыра.
  5. Равномерно разложите сырные сердечки на помидоры.
  6. Распределите листики свежего базилика сверху.
  7. Посыпьте салат свежемолотым чёрным перцем, солью и добавьте сушёные итальянские травы по своему вкусу.
  8. Полейте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Теперь ваш салат "Капрезе" готов! Приятного аппетита! Вы можете сразу подать его к столу и наслаждаться вкусом этого простого, но изысканного блюда.

Салат "Капрезе" к Дню Всех Влюбленных!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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