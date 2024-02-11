Ужасное нарушение: в пельменях из говядины не нашли говядины

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщило о нарушениях в производстве пельменей, где говядина не была указана в сырье при оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД).
Производителю вынесли предостережение за нарушение правил. Для региона, где проживает значительное количество мусульманского населения, это является проблемой из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает 56orb.ru.
За текущий год выявлено более 100 случаев нарушения оформления эВСД, включая неверное указание сырья, дат производства и другие.
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