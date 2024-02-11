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Картофельный салат: одинаково вкусен и в тёплом, и в холодном виде

Картофельный салат: вкусный и сытный, и никакого майонеза

1:58
Еда

Картофельный салат с беконом и красным луком — это отличное блюдо для семейного ужина или пикника. Он может быть подан как тёплым, так и холодным, в зависимости от предпочтений каждого.

Картофельный салат: вкусный и сытный, и никакого майонеза
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого вкусного салата по рецепту сайта "Еда.ру", вам потребуются следующие ингредиенты:

— 900 г молодого картофеля,

— 400 г бекона,

— 1 головка красного лука,

— 50 мл белого винного уксуса,

— 50 мл оливкового масла,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 столовая ложка дижонской горчицы,

— 1 чайная ложка соли,

— 30 г петрушки,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление салата:

  1. Вымойте молодой картофель и нарежьте его на крупные кубики без удаления кожуры.
  2. Поместите картофель в кипящую воду и варите его около 12-15 минут до готовности. Затем слейте воду и переложите картофель в большую миску.
  3. Нарежьте бекон на кусочки примерно одного сантиметра величиной. Выложите его на холодную сковороду и включите нагрев. Жарьте бекон до образования хрустящей корочки, что займет примерно 8-10 минут.
  4. Выньте готовый бекон и переложите его на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  5. Нарежьте красный лук кубиками и обжарьте его на сковороде, на которой жарился бекон, до мягкости.
  6. Добавьте в сковороду с луком белый винный уксус, оливковое масло, сахар, дижонскую горчицу и соль. Хорошо перемешайте и прогрейте соус в течение 1-2 минут.
  7. Вылейте готовый соус на картофель и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  8. Мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею салат. По желанию добавьте молотый черный перец, чтобы придать дополнительный вкус.
  9. Подавайте салат тёплым или дайте ему остыть и наслаждайтесь холодным. Приятного аппетита!
НЕМЕЦКИЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ. Быстро и Вкусно! ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРНИР за 25 МИНУТ. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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