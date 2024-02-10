Вместо кетчупа: приготовьте эту подливку за десять минут - очень вкусная

Эта простая подливка для макарон гораздо полезнее кетчупа. На её приготовление уйдёт всего десять минут. Рецепт опубликован сайтом "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Лук натрите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте.
2. На сливочном масле обжарьте лук, пока не появится золотистая корочка.
3. Положите столовую ложку муки. Обжарьте её с луком 30 секунд.
4. Постепенно вливайте бульон, хорошо размешивая смесь. Дайте смеси провариться пару минут до толстой консистенции.
5. Положите соль, сахар, мускатный орех и чёрный перец в сотейник. При желании также добавьте томатную пасту. Прогрейте смесь до кипения.
6. Дайте смеси остыть.
7. Вкусная подливка к макаронам готова.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.