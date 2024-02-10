Вместо кетчупа: приготовьте эту подливку за десять минут - очень вкусная

Рецепт подливки для макарон

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта простая подливка для макарон гораздо полезнее кетчупа. На её приготовление уйдёт всего десять минут. Рецепт опубликован сайтом "Меню недели".

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Ингредиенты:

300 мл куриного бульона,

50 г репчатого лука,

50 г сливочного масла,

1 столовая ложка муки,

2 столовых ложек томатной пасты,

1 щепотка мускатного ореха,

2 щепотки чёрного перца,

0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

1. Лук натрите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте.

2. На сливочном масле обжарьте лук, пока не появится золотистая корочка.

3. Положите столовую ложку муки. Обжарьте её с луком 30 секунд.

4. Постепенно вливайте бульон, хорошо размешивая смесь. Дайте смеси провариться пару минут до толстой консистенции.

5. Положите соль, сахар, мускатный орех и чёрный перец в сотейник. При желании также добавьте томатную пасту. Прогрейте смесь до кипения.

6. Дайте смеси остыть.

7. Вкусная подливка к макаронам готова.