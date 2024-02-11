Один из самых быстрых способов приготовить квашеную капусту: делаем её в пакете

Квашеная капуста в пакете: один из самых быстрых способов приготовления всеми любимой закуски

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам быстрый и удобный рецепт квашеной капусты, который позволит приготовить её в небольшом количестве, без необходимости использования больших тазов или вёдер.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для рецепта от RussianFood. com вам понадобятся:

капуста (1 кг),

морковь (1 шт),

соль (1 столовая ложка с горкой)

сахар (1 столовая ложка).

Приготовление

Сначала необходимо нарезать капусту на тонкие ломтики, чтобы они были практически прозрачными. Морковь лучше всего натереть на крупной тёрке или использовать тёрку для корейской моркови. Затем передвиньте капусту и морковь в большую миску или таз для удобства перемешивания. Добавьте соль и сахар, а затем хорошо перемешайте овощи, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Далее разделите капусту на три одинаковых порции и уложите каждую порцию в отдельный пакет. Завяжите пакеты и поместите их в холодильник на двое суток. Каждые шесть часов, по возможности, встряхивайте и переворачивайте пакеты с капустой, чтобы овощи хорошо пропитались солью и сахаром.

После двух суток ваша квашеная капуста будет готова! Вы можете наслаждаться ею в качестве отдельной закуски, добавлять в салаты или использовать в горячих блюдах. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом домашней квашеной капусты! Приятного аппетита!