Попробуйте сделать это тесто без дрожжей: приготовите аппетитную пиццу

Это тесто не хуже дрожжевого. Для его приготовления не нужны яйца. Оно идеально для постного меню.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В миску вылейте кефир. Добавьте одну столовую ложку сахара, соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
2. Всыпьте муку, просеивая её.
3. Добавьте одну чайную ложку соды без горки.
4. Тщательно перемешайте все ингредиенты в миске и начните замешивать тесто.
5. Положите масло и смажьте им руки. Тщательно вымешивайте тесто руками в течение пяти-семи минут.
6. На полчаса оставьте тесто.
Тесто готово для приготовления выпечки.
Источник: 1000.menu
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.