Попробуйте сделать это тесто без дрожжей: приготовите аппетитную пиццу

Your browser does not support the audio element.

Это тесто не хуже дрожжевого. Для его приготовления не нужны яйца. Оно идеально для постного меню.

Фото: flickr.com by Calgary Reviews from Calgary, Canada is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license