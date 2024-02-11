Домашние сырные палочки: вкусная и очень простая в приготовлении горячая закуска

Этот рецепт домашних сырных палочек является простым и быстрым способом приготовления вкусной закуски. Даже дети смогут справиться с его выполнением.
Фото: flickr.com by Miia Sample is licensed under CC BY-SA 2.0.
Для приготовления этой закуски по рецепту от RussianFood. com вам понадобятся следующие ингредиенты:
твёрдый сыр (300 г),
яйцо (1 шт.),
мука (30 г — примерно 1 столовая ложка с горкой),
растительное масло (70 мл).
Приготовление
Сначала натрите твёрдый сыр на мелкой терке, чтобы получить мелкую стружку. Затем добавьте в сырную стружку яйцо и муку, хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте палочки из сырного теста, для этого возьмите небольшую порцию теста и раскатайте его в виде палочки толщиной около 1 см и длиной примерно 10-15 см.
Обжарьте сырные палочки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с каждой стороны, затем выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.
Вот и всё! Ваши домашние сырные палочки готовы к употреблению. Подавайте их горячими к чаю или оставьте остыть и наслаждайтесь этой вкусной и простой закуской. Приятного аппетита!
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Хрустящие СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ / Вкусная Закуска К Фильму!
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