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Домашние сырные палочки: вкусная и очень простая в приготовлении горячая закуска

Домашние сырные палочки: нужны только сыр, яйцо и ложка муки

1:21
Еда

Этот рецепт домашних сырных палочек является простым и быстрым способом приготовления вкусной закуски. Даже дети смогут справиться с его выполнением.

Домашние сырные палочки: нужны только сыр, яйцо и ложка муки
Фото: flickr.com by Miia Sample is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления этой закуски по рецепту от RussianFood. com вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • твёрдый сыр (300 г),
  • яйцо (1 шт.),
  • мука (30 г — примерно 1 столовая ложка с горкой),
  • растительное масло (70 мл).

Приготовление

  1. Сначала натрите твёрдый сыр на мелкой терке, чтобы получить мелкую стружку. Затем добавьте в сырную стружку яйцо и муку, хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте палочки из сырного теста, для этого возьмите небольшую порцию теста и раскатайте его в виде палочки толщиной около 1 см и длиной примерно 10-15 см.
  3. Обжарьте сырные палочки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с каждой стороны, затем выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.

Вот и всё! Ваши домашние сырные палочки готовы к употреблению. Подавайте их горячими к чаю или оставьте остыть и наслаждайтесь этой вкусной и простой закуской. Приятного аппетита!

Хрустящие СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ / Вкусная Закуска К Фильму!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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