Домашние сырные палочки: вкусная и очень простая в приготовлении горячая закуска

Домашние сырные палочки: нужны только сыр, яйцо и ложка муки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт домашних сырных палочек является простым и быстрым способом приготовления вкусной закуски. Даже дети смогут справиться с его выполнением.

Фото: flickr.com by Miia Sample is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления этой закуски по рецепту от RussianFood. com вам понадобятся следующие ингредиенты:

твёрдый сыр (300 г),

яйцо (1 шт.),

мука (30 г — примерно 1 столовая ложка с горкой),

растительное масло (70 мл).

Приготовление

Сначала натрите твёрдый сыр на мелкой терке, чтобы получить мелкую стружку. Затем добавьте в сырную стружку яйцо и муку, хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте палочки из сырного теста, для этого возьмите небольшую порцию теста и раскатайте его в виде палочки толщиной около 1 см и длиной примерно 10-15 см. Обжарьте сырные палочки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с каждой стороны, затем выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.

Вот и всё! Ваши домашние сырные палочки готовы к употреблению. Подавайте их горячими к чаю или оставьте остыть и наслаждайтесь этой вкусной и простой закуской. Приятного аппетита!