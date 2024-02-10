Этот тёплый салат с курицей заменит полноценный ужин: он сытный и очень вкусный

В этом салате гармонично сочетаются все ингредиенты. Он заменит даже обычный приём пищи благодаря содержанию куриного филе.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Половину лимона разделите на две части. Из первой выжмите сок. Смешайте его со столовой ложкой оливкового масла, сушёным орегано, мелко нарезанным базиликом, крупной морской солью и перцем. В этом маринаде замочите филе на полчаса.
2. После этого мяса обжарьте на антипригарной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон (около 3-5 минут).
3. Капусту мелко нарежьте с помощью шинковки, помассируйте руками, добавьте соль.
4. Горошек и фасоль обжарьте с добавлением ложки масла около пары минут.
5. Капусту соедините с горошком и фасолью.
6. Курицу нарежьте небольшими кусочками.
7. Для заправки выжмите сок из оставшейся четвертинки лимона и соедините его с двумя столовыми ложками оливкового масла. Добавьте соль и перец.
8. При подаче сначала положите на тарелку капусту с горошком и фасолью, затем — курицу. Всё приправьте заправкой.
Источник: сайт "Меню недели"
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