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Этот тёплый салат с курицей заменит полноценный ужин: он сытный и очень вкусный

Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина

1:39
Еда

В этом салате гармонично сочетаются все ингредиенты. Он заменит даже обычный приём пищи благодаря содержанию куриного филе.

Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина
Фото: Own work by Canbel is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе,
  • 0,5 лимона,
  • 1 чайная ложка сушёного орегано,
  • 4 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 веточки базилика,
  • 60 г зелёного горошка,
  • 50 г стручковой фасоли,
  • 80 г краснокочанной капусты,
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Половину лимона разделите на две части. Из первой выжмите сок. Смешайте его со столовой ложкой оливкового масла, сушёным орегано, мелко нарезанным базиликом, крупной морской солью и перцем. В этом маринаде замочите филе на полчаса.

2. После этого мяса обжарьте на антипригарной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон (около 3-5 минут).

3. Капусту мелко нарежьте с помощью шинковки, помассируйте руками, добавьте соль.

4. Горошек и фасоль обжарьте с добавлением ложки масла около пары минут.

5. Капусту соедините с горошком и фасолью.  

6. Курицу нарежьте небольшими кусочками.

7. Для заправки выжмите сок из оставшейся четвертинки лимона и соедините его с двумя столовыми ложками оливкового масла. Добавьте соль и перец.

8. При подаче сначала положите на тарелку капусту с горошком и фасолью, затем — курицу. Всё приправьте заправкой.

Источник: сайт "Меню недели"

Обалденные САЛАТЫ с курицей - 5 РЕЦЕПТОВ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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