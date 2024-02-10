Этот тёплый салат с курицей заменит полноценный ужин: он сытный и очень вкусный

Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом салате гармонично сочетаются все ингредиенты. Он заменит даже обычный приём пищи благодаря содержанию куриного филе.

Фото: Own work by Canbel is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

400 г куриного филе,

0,5 лимона,

1 чайная ложка сушёного орегано,

4 столовые ложки оливкового масла,

2 веточки базилика,

60 г зелёного горошка,

50 г стручковой фасоли,

80 г краснокочанной капусты,

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Половину лимона разделите на две части. Из первой выжмите сок. Смешайте его со столовой ложкой оливкового масла, сушёным орегано, мелко нарезанным базиликом, крупной морской солью и перцем. В этом маринаде замочите филе на полчаса.

2. После этого мяса обжарьте на антипригарной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон (около 3-5 минут).

3. Капусту мелко нарежьте с помощью шинковки, помассируйте руками, добавьте соль.

4. Горошек и фасоль обжарьте с добавлением ложки масла около пары минут.

5. Капусту соедините с горошком и фасолью.

6. Курицу нарежьте небольшими кусочками.

7. Для заправки выжмите сок из оставшейся четвертинки лимона и соедините его с двумя столовыми ложками оливкового масла. Добавьте соль и перец.

8. При подаче сначала положите на тарелку капусту с горошком и фасолью, затем — курицу. Всё приправьте заправкой.

Источник: сайт "Меню недели"