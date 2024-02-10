Вкуснейший тыквенный латте получится, как в ресторане: насладитесь ароматом этого напитка за приятными посиделками дома

Этот напиток — прекрасная замена чаю. Он имеет насыщенный аромат. С ним вы откроете новые гастрономические горизонты.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Приготовьте кофе. Лучше не растворимый, чтобы напиток имел более насыщенный вкус.
2. Приготовьте тыквенное пюре (можно запечь овощ в духовке или сварить).
3. В кастрюльку налейте молоко и соедините его с тыквенным пюре, сахаром, ванилином, корицей, мускатным орехом. Поставьте на огонь, но не доводите до кипения.
4. Взбейте смесь пр помощи венчика. Выключите огонь и взбивайте до появления пены.
5. Налейте напиток в высокий стакан. Добавьте кофе.
6. Украсьте латте взбитыми сливками, какао или корицей.
7. Для придания дополнительно пряного вкуса добавьте в ходе приготовления щепотку молотого имбиря или гвоздики.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.