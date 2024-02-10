Вкуснейший тыквенный латте получится, как в ресторане: насладитесь ароматом этого напитка за приятными посиделками дома

Тыквенный латте — прекрасный напиток с насыщенным вкусом

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток — прекрасная замена чаю. Он имеет насыщенный аромат. С ним вы откроете новые гастрономические горизонты.

Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

200 г тыквы,

250 мл молока,

120 мл натурального кофе,

1 столовая ложка сахара,

щепотка ванилина,

0,5 чайной ложки корицы,

0,25 ч. л мускатного ореха,

2 столовые ложки воды.

Приготовление:

1. Приготовьте кофе. Лучше не растворимый, чтобы напиток имел более насыщенный вкус.

2. Приготовьте тыквенное пюре (можно запечь овощ в духовке или сварить).

3. В кастрюльку налейте молоко и соедините его с тыквенным пюре, сахаром, ванилином, корицей, мускатным орехом. Поставьте на огонь, но не доводите до кипения.

4. Взбейте смесь пр помощи венчика. Выключите огонь и взбивайте до появления пены.

5. Налейте напиток в высокий стакан. Добавьте кофе.

6. Украсьте латте взбитыми сливками, какао или корицей.

7. Для придания дополнительно пряного вкуса добавьте в ходе приготовления щепотку молотого имбиря или гвоздики.