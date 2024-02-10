Вкуснейший салат "Щетка" очень сочный и полезный: настоящий кладезь витаминов

Этот просто салат богат витаминами. Приготовьте его во второму блюду — отлично дополнение.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Капусту нарежьте соломкой.
2. Свёклу нашинкуйте тонкой соломкой.
3. Морковь натрите при помощи крупной тёрки.
4. Лук нарежьте соломкой.
5. Зелень мелко накрошите.
6. Очищенное от кожуры яблоко нарежьте соломкой.
7. Соедините все ингредиенты в большой миске.
8. Полейте садат лимонным соком и добавьте масло, соль, перец.
Источник: сайт "Меню недели"
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.