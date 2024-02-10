Придайте блюдам потрясающий аромат: простая добавка из двух ингредиентов сделает их ещё вкуснее

Сливочное масло с укропом - добавка к блюдам, которая придаст им аромат

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное масло с укропом — прекрасная добавка к блюдам, которая придаст им потрясающий аромат. Используйте её при приготовлении бутербродов, заправок гарниров и соусов. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Как приготовить и заморозить масло с зеленью

Ингредиенты:

200 г сливочного масла,

70 г укропа (один пучок).

Приготовление:

1. Размягчённое сливочное масло положите в миску.

2. Укроп мелко накрошите и положите к маслу. Также можно добавить любую другую зелень.

3. Перемешайте компоненты.

4. В форме колбаски выложите смесь на пищевую плёнку. Плотно завяжите её с обеих стороны.

5. Отправьте замораживаться в морозильную камеру.