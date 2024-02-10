Придайте блюдам потрясающий аромат: простая добавка из двух ингредиентов сделает их ещё вкуснее

Сливочное масло с укропом — прекрасная добавка к блюдам, которая придаст им потрясающий аромат. Используйте её при приготовлении бутербродов, заправок гарниров и соусов. Рецептом поделился сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Размягчённое сливочное масло положите в миску.
2. Укроп мелко накрошите и положите к маслу. Также можно добавить любую другую зелень.
3. Перемешайте компоненты.
4. В форме колбаски выложите смесь на пищевую плёнку. Плотно завяжите её с обеих стороны.
5. Отправьте замораживаться в морозильную камеру.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.