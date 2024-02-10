Молочный суп с вермишелью вернёт вас в детство

Молочный суп с вермишелью: вкус детства

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочный суп с вермишелью - отличный выбор для лёгкого и питательного обеда, завтрака или ужина. Простой в приготовлении, этот суп по рекомендации сайта RussianFood.com станет идеальным блюдом для всей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы приготовить молочный суп с вермишелью, вам понадобятся следующие продукты на 5 порций:

- 1 литр молока,

- 150 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы,

- 50 грамм сахара,

- 20 грамм масла,

- щепотка соли.

Приготовление

Сначала отварите вермишель в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке, пока она не будет почти готова. Откиньте воду и оставьте вермишель в стороне. Отдельно в кастрюле нагрейте молоко на небольшом огне, чтобы оно не подгорело. Если хотите избежать образования корки на дне кастрюли, добавьте немного холодной воды перед добавлением молока. Затем добавьте отваренную вермишель в молоко, а также сахар. Варите суп на медленном огне примерно 3-8 минут, пока вермишель полностью не сварится. После этого можно добавить немного сливочного масла для более насыщенного вкуса. Если предпочитаете более сладкий суп, можно также посыпать его сахаром.

Молочный суп с вермишелью готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь вкусом и питательностью этого блюда. Приятного аппетита!