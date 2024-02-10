Молочный суп с вермишелью вернёт вас в детство

Молочный суп с вермишелью - отличный выбор для лёгкого и питательного обеда, завтрака или ужина. Простой в приготовлении, этот суп по рекомендации сайта RussianFood.com станет идеальным блюдом для всей семьи.
Чтобы приготовить молочный суп с вермишелью, вам понадобятся следующие продукты на 5 порций:
- 1 литр молока,
- 150 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы,
- 50 грамм сахара,
- 20 грамм масла,
- щепотка соли.
Приготовление
Молочный суп с вермишелью готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь вкусом и питательностью этого блюда. Приятного аппетита!
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