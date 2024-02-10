Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить видимость в зеркале машины в сырую погоду
Гигиенист Лапушкина призвала брать в офис запасную зубную щётку
Маски для жирной кожи: шесть главных ингредиентов и правил использования
Разведка армии России зачищает позиции ВСУ перед атакой у Авдеевки
Ford пересматривает стратегию: отказ от технологий помощи при парковке для экономии средств
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Молочный суп с вермишелью вернёт вас в детство

Молочный суп с вермишелью: вкус детства

1:23
Еда

Молочный суп с вермишелью - отличный выбор для лёгкого и питательного обеда, завтрака или ужина. Простой в приготовлении, этот суп по рекомендации сайта RussianFood.com станет идеальным блюдом для всей семьи.

Молочный суп с вермишелью: вкус детства
Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы приготовить молочный суп с вермишелью, вам понадобятся следующие продукты на 5 порций:

- 1 литр молока,

- 150 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы,

- 50 грамм сахара,

- 20 грамм масла,

- щепотка соли.

Приготовление

  1. Сначала отварите вермишель в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке, пока она не будет почти готова. Откиньте воду и оставьте вермишель в стороне.
  2. Отдельно в кастрюле нагрейте молоко на небольшом огне, чтобы оно не подгорело. Если хотите избежать образования корки на дне кастрюли, добавьте немного холодной воды перед добавлением молока.
  3. Затем добавьте отваренную вермишель в молоко, а также сахар. Варите суп на медленном огне примерно 3-8 минут, пока вермишель полностью не сварится.
  4. После этого можно добавить немного сливочного масла для более насыщенного вкуса. Если предпочитаете более сладкий суп, можно также посыпать его сахаром.

Молочный суп с вермишелью готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь вкусом и питательностью этого блюда. Приятного аппетита!

МОЛОЧНЫЙ СУП С ВЕРМИШЕЛЬЮ - любимый вкус детства! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Как выбрать отель, который оправдает ваши ожидания
Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована
Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД
Госдума готовится к запрету российской рекламы на сайтах иностранных агентов
Девушка из Тюмени дала советы по выбору достойного мужчины
Как справиться с экземой или аллергией на холод: советы дерматологов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников