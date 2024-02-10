Классический харчо из говядины: потрясающий аромат, перед которым мужчины не устоят!

Классический харчо из говядины — это насыщенный густой суп с рисом, чесноком, орехами, специями и ткемали, с потрясающим пряным ароматом и великолепным вкусом. Приготовьте это настоящее мужское блюдо по рекомендации сайта "1000.menu" — представители сильной половины человечества оценят его по достоинству!
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Ингредиенты:
— 500 г говядины,
— 2 лука,
— 6 ст. л. риса,
— 100 г грецких орехов,
— 250 г томатного соуса (можно использовать консервированную мякоть томатов),
— 1 ст. л. ткемали,
— 1 ст. л. аджики,
— 3 зубчика чеснока,
— 1 ст. л. растительного масла,
— 1 ст. л. хмели-сунели,
— 1 ст. л. паприки,
— чёрный перец горошком по вкусу,
— соль по вкусу,
— лавровый лист по вкусу,
— зелень для украшения (по желанию).
Приготовление:
В кастрюле вымойте говядину и положите ее с косточкой. Залейте фильтрованной водой, примерно 3 литра.
Приносите кастрюлю кипенью на среднем огне, удаляя пену. Затем убавьте огонь, добавьте немного соли и накройте кастрюлю крышкой. Оставьте вариться.
В то время как говядина варится, приготовьте зажарку. Очистите и нарежьте лук полукольцами.
В сковороде на среднем огне нагрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте в сковороду томатный соус, ткемали и аджику. Перемешайте и тушите на маленьком огне около 10 минут. Попробуйте на вкус и добавьте больше аджики, если хотите более острое блюдо. Если аджика слишком соленая, добавление соли может быть необязательным.
Когда говядина будет полностью готова (приблизительно через 2 часа), достаньте ее из бульона. В бульон добавьте зажарку, хмели-сунели, паприку, черный горошек и соль по вкусу. Перемешайте и проверьте на соль. Если нужно, добавьте еще немного соли.
Промойте рис несколько раз в холодной воде и добавьте в суп. Дайте рису вариться около 15 минут.
Отделите мясо от костей и нарежьте его на небольшие кусочки. Верните мясо обратно в суп.
Подготовьте грецкие орехи — очистите их от скорлупы, обжарьте на сухой сковороде и мелко измельчите.
Промойте зелень и нарежьте чеснок мелкими кусочками. Добавьте грецкие орехи и зелень с чесноком в суп. Доведите до кипения и выключите огонь.
Дайте харчо настояться некоторое время, чтобы рис набух и вкусы соединились. Классическое харчо из говядины готово! Подайте горячим, украсьте свежей зеленью, если желаете, и наслаждайтесь насыщенным вкусом и ароматом этого блюда.
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