Классический харчо из говядины: потрясающий аромат, перед которым мужчины не устоят!

Харчо из говядины классический: лучшее блюдо, чтобы накормить даже самого голодного мужчину

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический харчо из говядины — это насыщенный густой суп с рисом, чесноком, орехами, специями и ткемали, с потрясающим пряным ароматом и великолепным вкусом. Приготовьте это настоящее мужское блюдо по рекомендации сайта "1000.menu" — представители сильной половины человечества оценят его по достоинству!

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

— 500 г говядины,

— 2 лука,

— 6 ст. л. риса,

— 100 г грецких орехов,

— 250 г томатного соуса (можно использовать консервированную мякоть томатов),

— 1 ст. л. ткемали,

— 1 ст. л. аджики,

— 3 зубчика чеснока,

— 1 ст. л. растительного масла,

— 1 ст. л. хмели-сунели,

— 1 ст. л. паприки,

— чёрный перец горошком по вкусу,

— соль по вкусу,

— лавровый лист по вкусу,

— зелень для украшения (по желанию).

Приготовление:

В кастрюле вымойте говядину и положите ее с косточкой. Залейте фильтрованной водой, примерно 3 литра. Приносите кастрюлю кипенью на среднем огне, удаляя пену. Затем убавьте огонь, добавьте немного соли и накройте кастрюлю крышкой. Оставьте вариться. В то время как говядина варится, приготовьте зажарку. Очистите и нарежьте лук полукольцами. В сковороде на среднем огне нагрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте в сковороду томатный соус, ткемали и аджику. Перемешайте и тушите на маленьком огне около 10 минут. Попробуйте на вкус и добавьте больше аджики, если хотите более острое блюдо. Если аджика слишком соленая, добавление соли может быть необязательным. Когда говядина будет полностью готова (приблизительно через 2 часа), достаньте ее из бульона. В бульон добавьте зажарку, хмели-сунели, паприку, черный горошек и соль по вкусу. Перемешайте и проверьте на соль. Если нужно, добавьте еще немного соли. Промойте рис несколько раз в холодной воде и добавьте в суп. Дайте рису вариться около 15 минут. Отделите мясо от костей и нарежьте его на небольшие кусочки. Верните мясо обратно в суп. Подготовьте грецкие орехи — очистите их от скорлупы, обжарьте на сухой сковороде и мелко измельчите. Промойте зелень и нарежьте чеснок мелкими кусочками. Добавьте грецкие орехи и зелень с чесноком в суп. Доведите до кипения и выключите огонь.

Дайте харчо настояться некоторое время, чтобы рис набух и вкусы соединились. Классическое харчо из говядины готово! Подайте горячим, украсьте свежей зеленью, если желаете, и наслаждайтесь насыщенным вкусом и ароматом этого блюда.