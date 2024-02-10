Запеканка с фрикадельками и рисом в томатном соусе: получается очень вкусно!

Быстрое блюдо — запеканка с фрикадельками, рисом и томатным соусом — идеально подходит для всей семьи и требует минимум усилий при приготовлении.
Чтобы сэкономить время, фрикадельки можно заранее запечь в духовке до образования аппетитной корочки, вместо того чтобы жарить их на сковороде. Основная идея от сайта "Гастроном.ру" — просто сложить все ингредиенты в форму, поместить ее в духовку и не забыть снять фольгу в нужный момент.
Ингредиенты (4 порции):
— 400 г фрикаделек,
— 400 г рубленых помидоров в собственном соку,
— 200 г моцареллы,
— 200 г риса,
— 3 веточки базилика,
— 4 ст. л. растительного масла,
— соль, свежемолотый чёрный перец.
Приготовление:
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.