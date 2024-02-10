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Запеканка с фрикадельками и рисом в томатном соусе: получается очень вкусно!

Запеканка с фрикадельками и рисом: быстрое полноценное блюдо для всей семьи

1:53
Еда

Быстрое блюдо — запеканка с фрикадельками, рисом и томатным соусом — идеально подходит для всей семьи и требует минимум усилий при приготовлении.

Запеканка с фрикадельками и рисом: быстрое полноценное блюдо для всей семьи
Фото: flickr.com by palmetto cheese is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы сэкономить время, фрикадельки можно заранее запечь в духовке до образования аппетитной корочки, вместо того чтобы жарить их на сковороде. Основная идея от сайта "Гастроном.ру" — просто сложить все ингредиенты в форму, поместить ее в духовку и не забыть снять фольгу в нужный момент.

Ингредиенты (4 порции):

— 400 г фрикаделек,

— 400 г рубленых помидоров в собственном соку,

— 200 г моцареллы,

— 200 г риса,

— 3 веточки базилика,

— 4 ст. л. растительного масла,

— соль, свежемолотый чёрный перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом. Нарежьте моцареллу на кружки. Отделите листья базилика от стеблей и мелко порубите их.
  2. На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте 3 ст. л. растительного масла и обжарьте фрикадельки по среднему огню, встряхивая сковороду, в течение 5 минут, пока они не приобретут золотистый цвет со всех сторон.
  3. Выложите рис в запекаемую форму, затем сверху распределите обжаренные фрикадельки. Смешайте рубленые помидоры с 250 мл воды, посолите и поперчите по вкусу, и залейте эту смесь в форму.
  4. Закройте форму фольгой и запекайте в центре духовки в течение 10 минут.
  5. Снимите фольгу, посыпьте половиной нарезанного базилика и разложите кружки моцареллы на запеканку. Верните форму в духовку и запекайте еще 25 минут.
  6. Перед подачей посыпьте оставшимся базиликом. Горячая запеканка с фрикадельками готова к подаче. Приятного аппетита!
ТЕФТЕЛИ В ДУХОВКЕ | Лучший рецепт ТЕФТЕЛЕЙ | Сочные ТЕФТЕЛИ в сливочном соусе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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