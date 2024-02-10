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Горячая закуска в багете: отличный выбор для холодных дней

Горячая закуска с сосисками, яйцом и сладким перцем: готовится прямо в багете

1:34
Еда

В холода особенно актуальными становятся горячие закуски. Попробуйте приготовить горячую закуску в багете от сайта "Еда.ру" для воскресного завтрака, ужина или просто в качестве перекуса — вам точно понравится!

Горячая закуска с сосисками, яйцом и сладким перцем: готовится прямо в багете
Фото: commons.wikimedia.org by jules:stonesoup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 150 г сыра,

— 1 французский багет,

— 1 сладкий перец,

— 1 куриное яйцо,

— майонез по вкусу,

— растительное масло по вкусу,

— соль по вкусу,

— 350 г сосисок,

— петрушка по вкусу,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте багет поперек на 3-4 части.
  2. Затем разрежьте каждую часть вдоль на 2 половинки.
  3. Осторожно удалите мякиш из половинок багета, оставив стенки толщиной примерно 1 см.
  4. Приготовьте начинку. Нарежьте сыр и сладкий перец кубиками. В миске смешайте сыр, перец, куриное яйцо и майонез по вкусу. Добавьте немного растительного масла. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Начините багеты полученной начинкой.
  6. Предварительно обжарьте нарезанные сосиски на сковороде без масла до золотистого цвета.
  7. Выложите заполненные багеты на противень, посыпьте сверху рубленой петрушкой и поставьте рядом обжаренные сосиски.
  8. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут или до того, как сыр полностью растает и багет станет золотистым. Горячая закуска в багете готова для сервировки. Приятного аппетита!
Горячая закуска в багете
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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