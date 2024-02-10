Горячая закуска в багете: отличный выбор для холодных дней

В холода особенно актуальными становятся горячие закуски. Попробуйте приготовить горячую закуску в багете от сайта "Еда.ру" для воскресного завтрака, ужина или просто в качестве перекуса — вам точно понравится!
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Ингредиенты:
— 150 г сыра,
— 1 французский багет,
— 1 сладкий перец,
— 1 куриное яйцо,
— майонез по вкусу,
— растительное масло по вкусу,
— соль по вкусу,
— 350 г сосисок,
— петрушка по вкусу,
— молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте багет поперек на 3-4 части.
Затем разрежьте каждую часть вдоль на 2 половинки.
Осторожно удалите мякиш из половинок багета, оставив стенки толщиной примерно 1 см.
Приготовьте начинку. Нарежьте сыр и сладкий перец кубиками. В миске смешайте сыр, перец, куриное яйцо и майонез по вкусу. Добавьте немного растительного масла. Посолите и поперчите по вкусу.
Начините багеты полученной начинкой.
Предварительно обжарьте нарезанные сосиски на сковороде без масла до золотистого цвета.
Выложите заполненные багеты на противень, посыпьте сверху рубленой петрушкой и поставьте рядом обжаренные сосиски.
Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут или до того, как сыр полностью растает и багет станет золотистым. Горячая закуска в багете готова для сервировки. Приятного аппетита!
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