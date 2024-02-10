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Крокеты из куриного мяса: получаются очень нежными благодаря картофельному пюре

Крокеты из куриного мяса с травами: хрустящее удовольствие

1:35
Еда

Рецепт крокетов из куриного мяса с использованием картофельного пюре, ветчины и свежих трав от сайта RussianFood.com гарантирует прекрасный результат для вашего стола.

Крокеты из куриного мяса с травами: хрустящее удовольствие
Фото: commons.wikimedia.org by Conyann2009 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся:

  • 2 и 1/3 стакана картофельного пюре с добавлением сливочного масла,
  • 1,75 стакана куриного мяса, предварительно отваренного или пожаренного (мелкими кусочками),
  • 1 стакан нарезанной копчёной ветчины,
  • 1 столовая ложка рубленых свежих трав, таких как петрушка, укроп, шнитт,
  • 2 взбитых яйца,
  • 1 столовая ложка молока,
  • 2,75 стакана свежих сухарей,
  • растительное масло для жарки,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • салатные листья для сервировки (по вашему желанию).

Приготовление:

  1. В большой миске соедините картофельное пюре, куриное мясо, ветчину, свежие травы и одно взбитое яйцо. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.
  2. Сформируйте куриные крокеты из полученной массы, придавая им форму небольших шариков.
  3. В тарелку налейте взбитое яйцо, добавьте молоко и перемешайте. В другую тарелку насыпьте сухари.
  4. Каждый куриный шарик обмакните в яично-молочную смесь, затем обваляйте в сухарях.
  5. В большой сковороде на среднем огне разогрейте достаточное количество растительного масла для жарки. Обжарьте куриные крокеты со всех сторон до золотистого цвета.
  6. Подавайте куриные крокеты с салатными листьями, если пожелаете.

Приятного аппетита!

Как приготовить куриные крокеты. Бразильские крокеты. Рецеп.т
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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