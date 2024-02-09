Вкус, знакомый многим с детства: побалуйте домочадцев простым молочным коктейлем

Молочный коктейль с клубникой напомнит о детстве

0:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот напиток многим знаком с детства. Вспомните приятные годы и порадуйте себя и домашних этим молочным коктейлем.

Фото: flickr.com by Magic Madzik from Lodz, Poland is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

300 г замороженной клубники,

1,5 стакана молока,

150 г мороженого пломбир,

2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

1. В чаше блендера измельчите ягоды с сахаром.

2. Добавьте мороженое и молоко.

3. Все ингредиенты хорошенько взбейте при помощи миксера.

Источник: группа В Контакте "Самые необычные рецепты мира"