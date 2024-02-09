Порадуйте любимого человека этим блюдом на 14 февраля: вкусный и красивый салат без слов расскажет о ваших чувствах

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Красивый салат на День святого Валентина в форме сердца

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат в форме сердца — это не только великолепный по внешнему виду, но и восхитительный на вкус. Все ингредиенты тщательно подобраны, чтобы создать гармоничный вкусовой букет. Его можно приготовить заранее и оставить в холодильнике на ночь, добавив лишь зерна граната и свежую зелень перед подачей.

Фото: Own work by Anton Croos is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

300 г копчёного куриного филе,

3 куриных яйца,

1 морковь,

1 свёкла,

60 г полутвёрдого сыра,

50 г зёрен граната,

50 г майонеза,

свежая зелень (по желанию).

Приготовление:

1. Нарежьте куриное филе в форме мелких кубиков.

2. Нарисуйте на сервировочной тарелке сердце из майонеза для удобства распределения салата.

3. Выложите на середину сердца мясо, разровняйте и слегка утрамбуйте.

4. Сделайте сверху сеточку майонеза.

5. Морковь отварите и нарежьте в форме мелких кубиков, выложите сверху, чуть придавив.

6. Нанесите сеточку майонеза.

7. Натёртые на крупной тёрке яйца выложите на морковный слой. Снова нанесите майонез.

8. Натрите отваренную свёклу на крупной тёрке. Выложите на салат, разровняйте и слегка смажьте майонезом.

9. Натрите сыр на мелкой тёрке и покройте им бока салата, слегка придавив его поверхность.

10. Посыпьте салат зёрнами граната и украсьте веточками свежей зелени.

Салат "Сердце" станет великолепным украшением стола и порадует ваших близких своим нежным вкусом.

Источник: menunedeli.ru