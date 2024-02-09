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Капуста "Провансаль" с ягодами и фруктами: необычное сочетание вкусов

Капуста "Провансаль" с фруктами: пикантная закуска под винным маринадом

1:27
Еда

Приготовьте оригинальную закуску — капусту "Провансаль" с фруктами в винном маринаде по рекомендации сайта "Гастроном.ру". Благодаря содержанию ягод и фруктов вкус готовой капусты получается очень необычный!

Капуста "Провансаль" с фруктами: пикантная закуска под винным маринадом
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты на 1 порцию:

— Капуста — 1 кг,

— Морковь — 1 шт.,

— Клюква — 2 ст. л.,

— Белый виноград — 15 шт.,

— Слива — 4 шт.,

— Яблоко — 1 шт.,

— Рябина — 1 ст. л.,

— Белое сухое вино — 150 мл,

— Сахар — 1 ст. л.,

— Капустный рассол — 150 мл,

— Соль — 1 ст. л.,

— Растительное масло — 70 мл.

Рецепт приготовления:

  1. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на тёрке. Смешайте их вместе, посолите и слегка разомните. Оставьте на 1-2 дня для засолки при комнатной температуре.
  2. Яблоко нарежьте на дольки, удалив семечки. Разрежьте виноград и сливы пополам, удалите косточки.
  3. Отожмите капусту от сока и смешайте с нарезанными фруктами.
  4. В отдельной емкости приготовьте маринад из капустного сока, белого сухого вина, растительного масла и сахара. Перемешайте и доведите до кипения.
  5. Залейте капусту с фруктами горячим маринадом. Положите на верх небольшое блюдце с грузом и оставьте в холодильнике на 6-8 часов. Приятного аппетита!
Капуста "провансаль" - королева праздничного стола!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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