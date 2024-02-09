Капуста "Провансаль" с ягодами и фруктами: необычное сочетание вкусов

Приготовьте оригинальную закуску — капусту "Провансаль" с фруктами в винном маринаде по рекомендации сайта "Гастроном.ру". Благодаря содержанию ягод и фруктов вкус готовой капусты получается очень необычный!
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Ингредиенты на 1 порцию:
— Капуста — 1 кг,
— Морковь — 1 шт.,
— Клюква — 2 ст. л.,
— Белый виноград — 15 шт.,
— Слива — 4 шт.,
— Яблоко — 1 шт.,
— Рябина — 1 ст. л.,
— Белое сухое вино — 150 мл,
— Сахар — 1 ст. л.,
— Капустный рассол — 150 мл,
— Соль — 1 ст. л.,
— Растительное масло — 70 мл.
Рецепт приготовления:
Капусту нашинкуйте, морковь натрите на тёрке. Смешайте их вместе, посолите и слегка разомните. Оставьте на 1-2 дня для засолки при комнатной температуре.
Яблоко нарежьте на дольки, удалив семечки. Разрежьте виноград и сливы пополам, удалите косточки.
Отожмите капусту от сока и смешайте с нарезанными фруктами.
В отдельной емкости приготовьте маринад из капустного сока, белого сухого вина, растительного масла и сахара. Перемешайте и доведите до кипения.
Залейте капусту с фруктами горячим маринадом. Положите на верх небольшое блюдце с грузом и оставьте в холодильнике на 6-8 часов. Приятного аппетита!
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