Капуста "Провансаль" с ягодами и фруктами: необычное сочетание вкусов

Капуста "Провансаль" с фруктами: пикантная закуска под винным маринадом

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте оригинальную закуску — капусту "Провансаль" с фруктами в винном маринаде по рекомендации сайта "Гастроном.ру". Благодаря содержанию ягод и фруктов вкус готовой капусты получается очень необычный!

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты на 1 порцию:

— Капуста — 1 кг,

— Морковь — 1 шт.,

— Клюква — 2 ст. л.,

— Белый виноград — 15 шт.,

— Слива — 4 шт.,

— Яблоко — 1 шт.,

— Рябина — 1 ст. л.,

— Белое сухое вино — 150 мл,

— Сахар — 1 ст. л.,

— Капустный рассол — 150 мл,

— Соль — 1 ст. л.,

— Растительное масло — 70 мл.

Рецепт приготовления:

Капусту нашинкуйте, морковь натрите на тёрке. Смешайте их вместе, посолите и слегка разомните. Оставьте на 1-2 дня для засолки при комнатной температуре. Яблоко нарежьте на дольки, удалив семечки. Разрежьте виноград и сливы пополам, удалите косточки. Отожмите капусту от сока и смешайте с нарезанными фруктами. В отдельной емкости приготовьте маринад из капустного сока, белого сухого вина, растительного масла и сахара. Перемешайте и доведите до кипения. Залейте капусту с фруктами горячим маринадом. Положите на верх небольшое блюдце с грузом и оставьте в холодильнике на 6-8 часов. Приятного аппетита!