Потрясающий десерт из хурмы: потрясающая сладость съедается сразу же после приготовления

Зимний десерт с хурмой понравится всем

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте себя этим сезонным зимним десертом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Rhododendrites is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

1 хурма,

20 г сливок (30%),

сахар — по вкусу,

1,5 чайная ложка желатина,

2 столовые ложки воды,

треть чайной ложки цедры апельсина.

Приготовление:

1. Растворите в воде желатин.

2. Удалите из хурмы мякость и косточки.

3. Соедините мякоть фрукта со сливками, сахаром, цедрой, желатином. Перемешайте массу. Отправьте её в холодильник и готовьте, пока желатин не растворится.

4. Хурму заполните начинкой. Держите в холодильнике, пока желатин не застынет.