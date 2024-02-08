Потрясающий десерт из хурмы: потрясающая сладость съедается сразу же после приготовления

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Зимний десерт с хурмой понравится всем

0:48
Еда

Порадуйте себя этим сезонным зимним десертом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Зимний десерт с хурмой понравится всем
Фото: Own work by Rhododendrites is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • 1 хурма,
  • 20 г сливок (30%),
  • сахар — по вкусу,
  • 1,5 чайная ложка желатина,
  • 2 столовые ложки воды,
  • треть чайной ложки цедры апельсина.

Приготовление:

1. Растворите в воде желатин.

2. Удалите из хурмы мякость и косточки.

3. Соедините мякоть фрукта со сливками, сахаром, цедрой, желатином. Перемешайте массу. Отправьте её в холодильник и готовьте, пока желатин не растворится.

4. Хурму заполните начинкой. Держите в холодильнике, пока желатин не застынет.

Десерт из хурмы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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