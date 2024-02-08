Аппетитный минтай под сыром получается необычайно нежным: приготовьте просто и полезное блюдо - источник важных кислот

Филе минтая, запечённое под сыром, получится нежным и вкусным

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Минтай — это прекрасный пример доступной и питательной рыбы из семейства тресковых. В ней содержатся важные жирные кислоты. Попробуйте приготовить минтай по этому рецепту, опубликованному сайтом iamcook. ru.

Фото: zakaz.ua by https://zakaz.ua/ru/metro28402500000000/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

750 г тушки минтая,

230 г репчатого лука,

120 г майонеза,

120 г сметаны,

1,5 чайной ложки готовой горчицы,

90 г сыра,

растительное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

1. Филе минтая разрежьте на кусочки. Добавьте соль, перец, немного сока лимона. Всё перемешайте.

2. Лук нарежьте в форме полуколец, выложите в форму. Её смажьте растительным маслом.

3. Соедините майонез со сметаной и горчицей.

4. Смажьте куски рыбы в соусе и выложите в форму. Сверху полейте рыбу остатками соуса.

5. Выпекайте при 200 градусах 15 минут.

6.Посыпьте рыбу сыром, натёртым на крупной тёрке, и выпекайте еще десять минут.