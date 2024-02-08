Аппетитный минтай под сыром получается необычайно нежным: приготовьте просто и полезное блюдо - источник важных кислот

Минтай — это прекрасный пример доступной и питательной рыбы из семейства тресковых. В ней содержатся важные жирные кислоты. Попробуйте приготовить минтай по этому рецепту, опубликованному сайтом iamcook. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Филе минтая разрежьте на кусочки. Добавьте соль, перец, немного сока лимона. Всё перемешайте.
2. Лук нарежьте в форме полуколец, выложите в форму. Её смажьте растительным маслом.
3. Соедините майонез со сметаной и горчицей.
4. Смажьте куски рыбы в соусе и выложите в форму. Сверху полейте рыбу остатками соуса.
5. Выпекайте при 200 градусах 15 минут.
6.Посыпьте рыбу сыром, натёртым на крупной тёрке, и выпекайте еще десять минут.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.