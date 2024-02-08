Домашние кубики "Магги": отличная натуральная добавка для усиления вкуса блюд

Аппетитная добавка к вашим блюдам дополнит и подчеркнёт их вкус

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте домашние кубики "Магги", которые придадут вашим блюдам насыщенность.

Фото: Own work by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Ингредиенты:

1 лук,

2 куриных филе,

1 морковь,

пару зубчиков чеснока,

куркума,

укроп,

петрушка,

20 г имбиря,

масло для жарки.

Приготовление:

1. Лук нарежьте в форме мелких кубиков, морковь — кружочков, мясо — кубиков.

2. Накрошенный лук обжарьте, пока он не станет мягким. Затем добавьте куриное филе и морковь.

3. Накрошите имбирь, чеснок и сельдерей. Добавьте к овощам и курице. Тушите, пока смесь не будет готова.

4. Переложите в чашу блендера, добавьте куркуму и перемешайте до однородности. Также в чашу положите зелень и взбейте до однородности.

5. Разложите смесь в формы для льда и поместите в морозильник.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"