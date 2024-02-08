Домашние кубики "Магги": отличная натуральная добавка для усиления вкуса блюд

Приготовьте домашние кубики "Магги", которые придадут вашим блюдам насыщенность.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Лук нарежьте в форме мелких кубиков, морковь — кружочков, мясо — кубиков.
2. Накрошенный лук обжарьте, пока он не станет мягким. Затем добавьте куриное филе и морковь.
3. Накрошите имбирь, чеснок и сельдерей. Добавьте к овощам и курице. Тушите, пока смесь не будет готова.
4. Переложите в чашу блендера, добавьте куркуму и перемешайте до однородности. Также в чашу положите зелень и взбейте до однородности.
5. Разложите смесь в формы для льда и поместите в морозильник.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.