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Домашние кубики "Магги": отличная натуральная добавка для усиления вкуса блюд

Аппетитная добавка к вашим блюдам дополнит и подчеркнёт их вкус

1:00
Еда

Приготовьте домашние кубики "Магги", которые придадут вашим блюдам насыщенность.

Аппетитная добавка к вашим блюдам дополнит и подчеркнёт их вкус
Фото: Own work by Rainer Z ... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 1 лук,
  • 2 куриных филе,
  • 1 морковь,
  • пару зубчиков чеснока,
  • куркума,
  • укроп,
  • петрушка,
  • 20 г имбиря,
  • масло для жарки.

Приготовление:

1. Лук нарежьте в форме мелких кубиков, морковь — кружочков, мясо — кубиков.

2. Накрошенный лук обжарьте, пока он не станет мягким. Затем добавьте куриное филе и морковь.

3. Накрошите имбирь, чеснок и сельдерей. Добавьте к овощам и курице. Тушите, пока смесь не будет готова.

4. Переложите в чашу блендера, добавьте куркуму и перемешайте до однородности. Также в чашу положите зелень и взбейте до однородности.

5. Разложите смесь в формы для льда и поместите в морозильник.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

ДОМАШНИЕ ОВОЩНЫЕ БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ на все случаи / без химии / 4 вида / Лайла
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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