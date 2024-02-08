Этот десерт просто тает во рту: включите в меню любого праздника

Этот вкуснейший десерт со сливочной шапочкой просто тает во рту. Его приготовить совсем не сложно.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Белки взбейте с сахаром и лимонным соком. Установите чашу с белками на водяную баню и взбивайте их до полного растворения сахара при температуре воды не выше 60 градусов. После снятия с водяной баней взбивайте ещё 8 минут. Всыпьте кукурузный крахмал.
2. Для крема соедините сыр со сливками и пудрой. Взбейте.
3. Творожный крем положите в мешок с насадкой "Открытая звезда". Выдавите крем на заготовки безе, оставляя центр для ягод. Уложите ягоды в центр и закройте их кремом.
4. Сверху украсьте десерт ягодами и листочками мяты. Подавайте в холодном виде.
Источник: menunedeli.ru
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.