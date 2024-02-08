Этот десерт просто тает во рту: включите в меню любого праздника

Десерт Павлова — простой воздушный десерт с шапочкой сливочного крема

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкуснейший десерт со сливочной шапочкой просто тает во рту. Его приготовить совсем не сложно.

Видео-рецепт десерта Павлова

Ингредиенты:

75 яичного белка,

150 г сахара,

1 столовая ложка лимонного сока,

20 г кукурузного крахмала,

400 г творожного сыра,

80 г сахарной пудры,

100 г сливок (33-35%),

100 г вишни,

мята — по вкусу.

Приготовление:

1. Белки взбейте с сахаром и лимонным соком. Установите чашу с белками на водяную баню и взбивайте их до полного растворения сахара при температуре воды не выше 60 градусов. После снятия с водяной баней взбивайте ещё 8 минут. Всыпьте кукурузный крахмал.

2. Для крема соедините сыр со сливками и пудрой. Взбейте.

3. Творожный крем положите в мешок с насадкой "Открытая звезда". Выдавите крем на заготовки безе, оставляя центр для ягод. Уложите ягоды в центр и закройте их кремом.

4. Сверху украсьте десерт ягодами и листочками мяты. Подавайте в холодном виде.

Источник: menunedeli.ru