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Вкуснейший заливной пирог с рыбой понравится вашей семье: готовится на "раз-два"

Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус

1:21
Еда

Это простой заливной пирог — отличный вариант блюда для перекуса. Приготовление заливного теста — дело на "раз-два". Проще начинки из консервов просто не бывает. И, главное, этот пирог всегда съедают с удовольствием. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Фото: Own work by Lemone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 консервированные сайры,
  • 180 г муки,
  • 8 яиц,
  • 250 г сметаны,
  • 50 г растительного масла,
  • 4 веточки укропа,
  • 8 г разрыхлителя теста,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1 чайная ложка чёрного перца.

Способ приготовления:

1. Очищенные яйца накрошите кубиками.

2. Накрошите укроп.

3. С рыбы слейте жидкость, разомните с помощью вилки.

4. Соедините рыбу с яйцом и укропом. Добавьте соль, перец. Всё смешайте.

5. Для теста взбейте два яйца с солью. Положите сметану и растительное масло. Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте.

6. В форму для выпечки вылейте тесто (половину).

7. Выложите начинку.

8. Выложите вторую часть теста.

Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах.

Видео-рецепт заливного пирога с рыбными консервами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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