Вкуснейший заливной пирог с рыбой понравится вашей семье: готовится на "раз-два"

Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Это простой заливной пирог — отличный вариант блюда для перекуса. Приготовление заливного теста — дело на "раз-два". Проще начинки из консервов просто не бывает. И, главное, этот пирог всегда съедают с удовольствием. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Lemone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

2 консервированные сайры,

180 г муки,

8 яиц,

250 г сметаны,

50 г растительного масла,

4 веточки укропа,

8 г разрыхлителя теста,

1 чайная ложка соли,

1 чайная ложка чёрного перца.

Способ приготовления:

1. Очищенные яйца накрошите кубиками.

2. Накрошите укроп.

3. С рыбы слейте жидкость, разомните с помощью вилки.

4. Соедините рыбу с яйцом и укропом. Добавьте соль, перец. Всё смешайте.

5. Для теста взбейте два яйца с солью. Положите сметану и растительное масло. Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте.

6. В форму для выпечки вылейте тесто (половину).

7. Выложите начинку.

8. Выложите вторую часть теста.

Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах.