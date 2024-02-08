Вкуснейший заливной пирог с рыбой понравится вашей семье: готовится на "раз-два"

Это простой заливной пирог — отличный вариант блюда для перекуса. Приготовление заливного теста — дело на "раз-два". Проще начинки из консервов просто не бывает. И, главное, этот пирог всегда съедают с удовольствием. Рецептом поделился сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Очищенные яйца накрошите кубиками.
2. Накрошите укроп.
3. С рыбы слейте жидкость, разомните с помощью вилки.
4. Соедините рыбу с яйцом и укропом. Добавьте соль, перец. Всё смешайте.
5. Для теста взбейте два яйца с солью. Положите сметану и растительное масло. Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте.
6. В форму для выпечки вылейте тесто (половину).
7. Выложите начинку.
8. Выложите вторую часть теста.
Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.