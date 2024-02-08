Салат "Минутка" с крабовыми палочками выручит, когда хочется разнообразия на ужин: он сочный и очень аппетитный

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками может приготовить каждый

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот быстрый и простой салат и подайте его с ужином. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Kf8 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

125 г моркови по-корейски,

200 г крабовых палочек,

2 яйца,

1 плавленный сыр,

3-4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

1. Сыр чуть-чуть подморозьте.

2. Крабовые палочки нарежьте полосками.

3. Отваренные яйца накрошите в форме кубиков.

4. В миске соедините морковь с крабовыми палочками, яйцами, сыр натрите на тёрке. Заправьте салат майонезом.