Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые представили новый метод определения пола человека по рентгеновскому снимку
Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло
Пять секретов макияжа Анны Седоковой
Чистец шерстистый - прекрасное неприхотливое растение для сада
SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Салат "Минутка" с крабовыми палочками выручит, когда хочется разнообразия на ужин: он сочный и очень аппетитный

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками может приготовить каждый

0:43
Еда

Приготовьте этот быстрый и простой салат и подайте его с ужином. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками может приготовить каждый
Фото: Own work by Kf8 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

  • 125 г моркови по-корейски,
  • 200 г крабовых палочек,
  • 2 яйца,
  • 1 плавленный сыр,
  • 3-4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

1. Сыр чуть-чуть подморозьте.

2. Крабовые палочки нарежьте полосками.

3. Отваренные яйца накрошите в форме кубиков.

4. В миске соедините морковь с крабовыми палочками, яйцами, сыр натрите на тёрке. Заправьте салат майонезом.

Салат Минутка с корейской морковью. Этот рецепт всегда выручает, когда гости на пороге!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников