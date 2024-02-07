Вкуснейший суп из чечевицы с грибами — просто вкуснятина: разнообразьте им меню

Приготовьте простой суп из чечевицы с грибами — простое блюдо на обед

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный и универсальный суп придётся вам по вкусу.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 стакан красной чечевицы,

1,5-2 литра воды,

1 лук,

1 морковь,

150 г шампиньонов,

100 г сливок (20-30%),

1 ч. л. карри,

1 столовая ложка сахара,

соль, перец — по вкусу,

сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

1. Сварите чечевицу до готовности.

2. Мелко накрошите лук, морковь натрите на крупной тёрке, грибы нарежьте слайсами. Обжарьте.

3. Соедините овощи с чечевицей, влейте сливки, положите сахар и карри. В готовое блюдо добавьте зелень.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".