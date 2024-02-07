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Вкуснейший суп из чечевицы с грибами — просто вкуснятина: разнообразьте им меню

Приготовьте простой суп из чечевицы с грибами — простое блюдо на обед

0:51
Еда

Этот вкусный и универсальный суп придётся вам по вкусу.  

Приготовьте простой суп из чечевицы с грибами — простое блюдо на обед
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 стакан красной чечевицы,
  • 1,5-2 литра воды,
  • 1 лук,
  • 1 морковь,
  • 150 г шампиньонов,
  • 100 г сливок (20-30%),
  • 1 ч. л. карри,
  • 1 столовая ложка сахара,
  • соль, перец — по вкусу,
  • сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

1. Сварите чечевицу до готовности.

2. Мелко накрошите лук, морковь натрите на крупной тёрке, грибы нарежьте слайсами. Обжарьте.

3. Соедините овощи с чечевицей, влейте сливки, положите сахар и карри. В готовое блюдо добавьте зелень.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Самый вкусный ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП, который вы приготовите еще не раз. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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