Кружка ароматного клюквенного чая — то, что нужно холодным зимним днём!

Зелёный чай с клюквой и мятой: настоящая витаминная бомба

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Делимся с вами рецептом ароматного чая с клюквой и мятой. Это идеальный напиток для зимних дней, который не только согреет, но и подарит организму мощный витаминный заряд. Приготовьте его по рекомендации сайта "Меню недели" и наслаждайтесь, укутавшись в теплый и уютный плед.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton from Lancing, TN, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 350 г свежей или замороженной клюквы,

— 3 дольки лимона,

— 2 столовые ложки свежей мяты,

— 1,5 столовые ложки зеленого чая,

— 1,4 л воды,

— 120 г сахара,

— 3 штуки душистого перца,

— 3 штуки гвоздики.

Приготовление:

Вскипятите воду в чайнике. В кастрюле смешайте зеленый чай, сухую мяту, душистый перец и гвоздику. Залейте эту смесь половиной кипятка, примерно 800 мл, и закройте крышкой. Оставьте настаиваться. Если у вас свежая клюква, промойте ее. Если же вы используете замороженную клюкву, разморозите ее перед использованием. Измельчите ягоды при помощи погружного блендера или деревянной толкушки. В другой кастрюле соедините размолотую клюкву с оставшейся водой, добавьте сахар и одну дольку лимона. Доведите смесь до кипения, а затем уберите с огня. Соедините клюквенную смесь с настоем зеленого чая и пряностями. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте настояться в течение пяти минут. Процедите чай и проверьте его на вкус. Если вы хотите, чтобы чай был сладким, добавьте немного сахара. Также можно подкислить его соком лимона, если требуется больше кислинки. Разлейте готовый чай по кружкам и добавьте в каждую кружку половинку дольки лимона. Подавайте чай сразу же и наслаждайтесь его ароматом и вкусом!