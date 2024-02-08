Кружка ароматного клюквенного чая — то, что нужно холодным зимним днём!

Делимся с вами рецептом ароматного чая с клюквой и мятой. Это идеальный напиток для зимних дней, который не только согреет, но и подарит организму мощный витаминный заряд. Приготовьте его по рекомендации сайта "Меню недели" и наслаждайтесь, укутавшись в теплый и уютный плед.
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton from Lancing, TN, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 350 г свежей или замороженной клюквы,
— 3 дольки лимона,
— 2 столовые ложки свежей мяты,
— 1,5 столовые ложки зеленого чая,
— 1,4 л воды,
— 120 г сахара,
— 3 штуки душистого перца,
— 3 штуки гвоздики.
Приготовление:
Вскипятите воду в чайнике.
В кастрюле смешайте зеленый чай, сухую мяту, душистый перец и гвоздику. Залейте эту смесь половиной кипятка, примерно 800 мл, и закройте крышкой. Оставьте настаиваться.
Если у вас свежая клюква, промойте ее. Если же вы используете замороженную клюкву, разморозите ее перед использованием. Измельчите ягоды при помощи погружного блендера или деревянной толкушки.
В другой кастрюле соедините размолотую клюкву с оставшейся водой, добавьте сахар и одну дольку лимона. Доведите смесь до кипения, а затем уберите с огня.
Соедините клюквенную смесь с настоем зеленого чая и пряностями. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте настояться в течение пяти минут.
Процедите чай и проверьте его на вкус. Если вы хотите, чтобы чай был сладким, добавьте немного сахара. Также можно подкислить его соком лимона, если требуется больше кислинки.
Разлейте готовый чай по кружкам и добавьте в каждую кружку половинку дольки лимона.
Подавайте чай сразу же и наслаждайтесь его ароматом и вкусом!
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Клюквенный чай|Пряный и ароматный осенний напиток!
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