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Ароматные рогалики с корицей: идеальный выбор к чашке чая или кофе

Дрожжевые рогалики с корицей: ароматная выпечка для зимних чаепитий

2:02
Еда

Предлагаем вам рецепт нежных и ароматных рогаликов с корицей, которые превосходно гармонируют с чашкой горячего чая или кофе. Приготовление рогаликов по рекомендации сайта "Еда.ру" достаточно простое, а результат — восхитительный!

Дрожжевые рогалики с корицей: ароматная выпечка для зимних чаепитий
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 1 стакан молока,

— 1 стакан сахара,

— 400 г пшеничной муки,

— 250 г маргарина,

— 2 столовые ложки сахарной пудры,

— молотая корица по вкусу,

— 1 столовая ложка сухих дрожжей.

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко до комнатной температуры.
  2. Разведите в нем сухие дрожжи, добавьте по столовой ложке муки и сахара. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей.
  3. Просейте оставшуюся муку и добавьте нарезанный холодный маргарин. Разотрите муку с маргарином руками, пока не получится крупная крошка.
  4. Сделайте углубление в центре муки, вылейте туда приготовленную опару. Постепенно замешивайте тесто до получения однородной массы.
  5. Положите тесто в пластиковый пакет или оберните его пищевой пленкой и оставьте на 1-2 часа в тёплом месте для подъёма.
  6. После поднятия теста разделите его на 4 части. Раскатайте каждую часть в форме тонкого круга.
  7. Посыпьте каждый круг сахаром и молотой корицей.
  8. Разрежьте каждый круг на 8 секторов и начните скручивать рогалики, начиная с широкой стороны.
  9. Выложите рогалики на противень, покрытый бумажной или силиконовой прокладкой.
  10. Поставьте противень с рогаликами в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 15-20 минут, или пока они не приобретут золотистый цвет.
  11. После выньте рогалики из духовки и остудите на решетке.
  12. Посыпьте остывшие рогалики сахарной пудрой и подавайте на стол.

Готовые рогалики с корицей обладают нежным и ароматным вкусом, который точно понравится вашей семье и гостям. Приготовьте эту восхитительную выпечку и наслаждайтесь ее удивительным ароматом и вкусом!

БУЛОЧКИ-РОГАЛИКИ, МИНИ-КРУАССАНЫ с корицей/Small Yeast Croissants/Gistaj lunarkaj bulketoj
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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