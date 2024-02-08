Ароматные рогалики с корицей: идеальный выбор к чашке чая или кофе

Дрожжевые рогалики с корицей: ароматная выпечка для зимних чаепитий

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт нежных и ароматных рогаликов с корицей, которые превосходно гармонируют с чашкой горячего чая или кофе. Приготовление рогаликов по рекомендации сайта "Еда.ру" достаточно простое, а результат — восхитительный!

Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 1 стакан молока,

— 1 стакан сахара,

— 400 г пшеничной муки,

— 250 г маргарина,

— 2 столовые ложки сахарной пудры,

— молотая корица по вкусу,

— 1 столовая ложка сухих дрожжей.

Приготовление:

Подогрейте молоко до комнатной температуры. Разведите в нем сухие дрожжи, добавьте по столовой ложке муки и сахара. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут для активации дрожжей. Просейте оставшуюся муку и добавьте нарезанный холодный маргарин. Разотрите муку с маргарином руками, пока не получится крупная крошка. Сделайте углубление в центре муки, вылейте туда приготовленную опару. Постепенно замешивайте тесто до получения однородной массы. Положите тесто в пластиковый пакет или оберните его пищевой пленкой и оставьте на 1-2 часа в тёплом месте для подъёма. После поднятия теста разделите его на 4 части. Раскатайте каждую часть в форме тонкого круга. Посыпьте каждый круг сахаром и молотой корицей. Разрежьте каждый круг на 8 секторов и начните скручивать рогалики, начиная с широкой стороны. Выложите рогалики на противень, покрытый бумажной или силиконовой прокладкой. Поставьте противень с рогаликами в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 15-20 минут, или пока они не приобретут золотистый цвет. После выньте рогалики из духовки и остудите на решетке. Посыпьте остывшие рогалики сахарной пудрой и подавайте на стол.

Готовые рогалики с корицей обладают нежным и ароматным вкусом, который точно понравится вашей семье и гостям. Приготовьте эту восхитительную выпечку и наслаждайтесь ее удивительным ароматом и вкусом!