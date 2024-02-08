Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британия уничтожает ненужные аппараты ИВЛ, игнорируя запросы Украины
Песков: Карлсона защищать не нужно — он может сам постоять за себя
Восемь лучших тональных средств с бархатным финишем
Ученые предупреждают о радиационной угрозе: таяние вечной мерзлоты грозит радоновой катастрофой
Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с подозрением на инфаркт
Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты России
"Это закончится глобальным провалом": деморализация ВСУ может обрушить фронт
Новозеландский турист раскритиковал вкус российского молока и отказался его пить
Эндокринолог Павлова призывает россиян завтракать до восьми утра
Минтай, тушённый в сметане: после приготовления рыбка просто тает во рту!

Минтай, тушённый в сметане: получается очень нежным и невероятно сочным

1:50
Еда

Предлагаем вам рецепт нежного и ароматного минтая, приготовленного в сметанном соусе. Тушение в сметане по рекомендации портала RussianFood. com делает рыбу очень сочной и заставляет её приятно таять во рту.

Минтай, тушённый в сметане: получается очень нежным и невероятно сочным
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 600-700 гр филе минтая,

— 200 мл сметаны (20% жирности),

— 1 шт. моркови,

— 1 шт. репчатый лук,

— 2 ст. ложки растительного масла,

— 1 ст. ложка пшеничной муки,

— 1 ч. ложка молотого мускатного ореха,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе минтая тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки.
  2. Посолите и поперчите кусочки минтая по вкусу, затем оставьте на 15-20 минут.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной тёрке.
  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью в течение 4-5 минут.
  5. Снимите сковороду с огня. Посыпьте лук с морковью мукой и хорошо перемешайте, чтобы избежать комков.
  6. Влейте в сковороду воду и тщательно перемешайте, чтобы получился соус.
  7. Верните сковороду на огонь и доведите соус до кипения. Добавьте сметану, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Перемешайте соус.
  8. Разложите кусочки минтая в соус. Прикройте сковороду крышкой и тушите рыбу в сметанном соусе до готовности в течение 20-25 минут.
  9. Готовый минтай, тушённый в сметане, готов к подаче на стол.

Следуя этому простому рецепту, вы приготовите нежную и ароматную рыбу, которая просто тает во рту. Наслаждайтесь этим блюдом и его нежностью при подаче.

КАК ПРИГОТОВИТЬ МИНТАЙ В СМЕТАНЕ С МОРКОВЬЮ? Быстрая и нежная тушеная рыба в сметане с морковью
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
В России описали сценарий войны России и НАТО
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Минтай, тушённый в сметане: получается очень нежным и невероятно сочным
"Это закончится глобальным провалом": деморализация ВСУ может обрушить фронт
Новозеландский турист раскритиковал вкус российского молока и отказался его пить
Ученые назвали причину возникновения Восточно-Африканского разлома
Эндокринолог Павлова призывает россиян завтракать до восьми утра
В Китае считают, что Лионель Мессии пропустил матч в Гонконге из-за политических мотивов
Юлию Пересильд перепутали с её дочкой Анной на архивных кадрах
Листовёртки и их вред для сада
Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома
Массовую драку устроили сотрудники Wildberries в подмосковной Электростали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников