Минтай, тушённый в сметане: после приготовления рыбка просто тает во рту!

Минтай, тушённый в сметане: получается очень нежным и невероятно сочным

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт нежного и ароматного минтая, приготовленного в сметанном соусе. Тушение в сметане по рекомендации портала RussianFood. com делает рыбу очень сочной и заставляет её приятно таять во рту.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 600-700 гр филе минтая,

— 200 мл сметаны (20% жирности),

— 1 шт. моркови,

— 1 шт. репчатый лук,

— 2 ст. ложки растительного масла,

— 1 ст. ложка пшеничной муки,

— 1 ч. ложка молотого мускатного ореха,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Филе минтая тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите и поперчите кусочки минтая по вкусу, затем оставьте на 15-20 минут. Очистите и мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной тёрке. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью в течение 4-5 минут. Снимите сковороду с огня. Посыпьте лук с морковью мукой и хорошо перемешайте, чтобы избежать комков. Влейте в сковороду воду и тщательно перемешайте, чтобы получился соус. Верните сковороду на огонь и доведите соус до кипения. Добавьте сметану, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Перемешайте соус. Разложите кусочки минтая в соус. Прикройте сковороду крышкой и тушите рыбу в сметанном соусе до готовности в течение 20-25 минут. Готовый минтай, тушённый в сметане, готов к подаче на стол.

Следуя этому простому рецепту, вы приготовите нежную и ароматную рыбу, которая просто тает во рту. Наслаждайтесь этим блюдом и его нежностью при подаче.