Минтай, тушённый в сметане: после приготовления рыбка просто тает во рту!

Предлагаем вам рецепт нежного и ароматного минтая, приготовленного в сметанном соусе. Тушение в сметане по рекомендации портала RussianFood. com делает рыбу очень сочной и заставляет её приятно таять во рту.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты (на 4 порции):
— 600-700 гр филе минтая,
— 200 мл сметаны (20% жирности),
— 1 шт. моркови,
— 1 шт. репчатый лук,
— 2 ст. ложки растительного масла,
— 1 ст. ложка пшеничной муки,
— 1 ч. ложка молотого мускатного ореха,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Филе минтая тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки.
Посолите и поперчите кусочки минтая по вкусу, затем оставьте на 15-20 минут.
Очистите и мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной тёрке.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью в течение 4-5 минут.
Снимите сковороду с огня. Посыпьте лук с морковью мукой и хорошо перемешайте, чтобы избежать комков.
Влейте в сковороду воду и тщательно перемешайте, чтобы получился соус.
Верните сковороду на огонь и доведите соус до кипения. Добавьте сметану, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Перемешайте соус.
Разложите кусочки минтая в соус. Прикройте сковороду крышкой и тушите рыбу в сметанном соусе до готовности в течение 20-25 минут.
Готовый минтай, тушённый в сметане, готов к подаче на стол.
Следуя этому простому рецепту, вы приготовите нежную и ароматную рыбу, которая просто тает во рту. Наслаждайтесь этим блюдом и его нежностью при подаче.
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