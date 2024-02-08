Смузи из банана, яблок и киви: полезный напиток поддержит иммунитет зимой

Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний смузи из яблока, банана и киви — простой и вкусный напиток, который можно приготовить за несколько минут. В холодное время года особенно актуально включать в рацион свежие фрукты для поддержания иммунитета. Смузи из яблока, банана и киви по рецепту от RussianFood.com — идеальный способ получить большое количество витаминов и питательных веществ.

Фото: flickr.com by RunningStats is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления зимнего смузи из яблока, банана и киви на 2 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 большое яблоко,

— 1 банан,

— 1 киви,

— 1 чайная ложка меда,

— 1 стакан кефира (250 г).

Приготовление

Шаг 1: Очистите и нарежьте банан и киви на кусочки.

Шаг 2: Яблоко можно не чистить, просто нарежьте его на кусочки.

Шаг 3: Положите все фрукты в блендер, добавьте мед и залейте кефиром.

Шаг 4: Взбейте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции.

Шаг 5: Ваш зимний смузи из яблока, банана и киви готов к употреблению.

Приятного аппетита! Насладитесь свежим и освежающим вкусом этого смузи, который подарит вам заряд энергии и питательных веществ в холодное время года. Это идеальный выбор для быстрого и полезного завтрака или перекуса в течение дня.