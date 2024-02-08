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Творог с тахини, сметаной и мёдом станет вашим маленьким секретом на завтрак

Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных

1:29
Еда

Варианты дополнений к творогу могут быть разнообразными. Одной из интересных комбинаций является сочетание сметаны, тахини (кунжутной пасты) и мёда. Эти добавки придадут творогу неповторимый вкус, а также гарантируют ему нежную текстуру и питательность.

Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Для изменения вкуса по совету сайта Journal.Tinkoff.ru можно использовать различные семечки, чтобы сделать блюдо более интересным.

Для приготовления творога со сметаной, тахини и мёдом вам потребуются следующие ингредиенты на одну порцию:

— 100-120 г творога,

— 15-20 г различных семечек (подсолнечные, тыквенные, кунжутные),

— 2 столовые ложки сметаны 15%,

— 2 чайные ложки тахини (кунжутной пасты),

— 2 чайные ложки мёда.

  • Шаг 1: Если семечки не обжарены, разогрейте сухую сковороду и обжарьте их до золотистого цвета в течение нескольких минут. Таким образом, они приобретут более ароматный и хрустящий вкус.
  • Шаг 2: В тарелку выложите творог и добавьте сметану, равномерно распределив их по поверхности творога. Затем добавьте тахини и мёд.
  • Посыпьте блюдо обжаренными семечками.

Приятного аппетита! Лёгкое и питательное блюдо творога со сметаной, тахини и мёдом подходит для завтрака, перекуса или десерта. Также это отличный выбор для тех, кто следит за калориями или придерживается диетического режима питания.

Завтрак. Полезный завтрак. Творог с орехами и мёдом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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