Творог с тахини, сметаной и мёдом станет вашим маленьким секретом на завтрак

Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Варианты дополнений к творогу могут быть разнообразными. Одной из интересных комбинаций является сочетание сметаны, тахини (кунжутной пасты) и мёда. Эти добавки придадут творогу неповторимый вкус, а также гарантируют ему нежную текстуру и питательность.

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Для изменения вкуса по совету сайта Journal.Tinkoff.ru можно использовать различные семечки, чтобы сделать блюдо более интересным.

Для приготовления творога со сметаной, тахини и мёдом вам потребуются следующие ингредиенты на одну порцию:

— 100-120 г творога,

— 15-20 г различных семечек (подсолнечные, тыквенные, кунжутные),

— 2 столовые ложки сметаны 15%,

— 2 чайные ложки тахини (кунжутной пасты),

— 2 чайные ложки мёда.

Шаг 1 : Если семечки не обжарены, разогрейте сухую сковороду и обжарьте их до золотистого цвета в течение нескольких минут. Таким образом, они приобретут более ароматный и хрустящий вкус.

: Если семечки не обжарены, разогрейте сухую сковороду и обжарьте их до золотистого цвета в течение нескольких минут. Таким образом, они приобретут более ароматный и хрустящий вкус. Шаг 2 : В тарелку выложите творог и добавьте сметану, равномерно распределив их по поверхности творога. Затем добавьте тахини и мёд.

: В тарелку выложите творог и добавьте сметану, равномерно распределив их по поверхности творога. Затем добавьте тахини и мёд. Посыпьте блюдо обжаренными семечками.

Приятного аппетита! Лёгкое и питательное блюдо творога со сметаной, тахини и мёдом подходит для завтрака, перекуса или десерта. Также это отличный выбор для тех, кто следит за калориями или придерживается диетического режима питания.