Капустные оладьи: диетическое блюдо, помогающее сбросить вес

Капустные оладьи: бюджетное и диетическое блюдо на завтрак, полдник или лёгкий ужин

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Капустные оладьи — это простое блюдо, которое можно приготовить из продуктов, которые есть в любом холодильнике. Они идеальны для тех, кто стремится похудеть, так как содержат мало калорий.

Фото: flickr.com by ketou-daisuki is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления капустных оладий по рецепту "KP.RU" вам понадобятся:

— 100 г белокочанной капусты,

— 1 куриное яйцо,

— 20 г муки,

— 30-50 г растительного масла,

— соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Сначала капусту потрите на крупной терке или мелко нарежьте. Затем проварите ее в кипящей воде около 2-3 минут, а затем выложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Взбейте яйцо с солью, добавьте капусту и муку, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте оладьи по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Капустные оладьи можно подавать просто так или с соусом. Они отлично сочетаются с зеленью или свежими овощами. Наслаждайтесь этим лёгким и полезным блюдом, которое подходит для сидящих на диете и помогает снизить вес.