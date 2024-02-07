Суп из рыбных консервов: супербыстрое блюдо, которое не остаётся на следующий день - съедается мгновенно

Удивите близких простым и вкусным блюдом: понадобятся консервы из рыбы

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из рыбных консервов — необычный, но популярный выбор. Это блюдо имеет массу преимуществ: он съедается быстро и никогда не остаётся на следующий день. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 баночка рыбных консервов,

3 картошки,

1 морковь,

1 репчатый лук,

3 столовые ложки зелени,

1 литр воды,

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Картофель нарежьте небольшими кубиками.

2. Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Добавьте картошку, варите 10 минут.

3. Положите морковь и лук в воду.

4. Откройте консервы и добавьте в суп. После доведения до кипения выключите. Дайте супу супу настояться под крышкой около 5 минут.