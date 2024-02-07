Эти сухие пирожки разлетаются в считанные минуты: их всегда мало - очень вкусные

Приготовьте армянские сухие пирожки для перекуса

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти армянские сухие пирожки — вкусное лакомство, для приготовления которого не нужно возиться с духовкой. Возьмите эти пирожки с собой на перекус, в поход или просто насладитесь приятной трапезой дома.

Фото: facebook.com by Muhammad Sugaipov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки,

550 г картошки,

300 г шампиньонов,

150 г репчатого лука,

30 мл растительного масла,

100 мл воды,

соль по вкусу,

чёрный перец по вкусу,

2 г хмели-сунели.

Приготовление:

1. Сварите очищенный картофель, нарезав на кусочки. Разомните в пюре.

2. В отдельной миске соедините муку с солью и растительным маслом. Влейте воду. Замесите тесто. Оставьте его на полчаса.

3. Накрошите лук и грибами, обжарьте их на масле до появления золотистого оттенка.

4. К картофелю добавьте обжаренные лук и грибы. Положите хмели-сунели, соль и перец по вкусу.

5. Тесто разделите на части, раскатайте в тонкие круги.

6. Положите на половину кругов начинки, закройте второй половинкой, защипните.

7. Жарьте лепёшки на сковороде без масла, пока они не станут золотистыми.

Источник: menunedeli.ru