Эти сухие пирожки разлетаются в считанные минуты: их всегда мало - очень вкусные

Эти армянские сухие пирожки — вкусное лакомство, для приготовления которого не нужно возиться с духовкой. Возьмите эти пирожки с собой на перекус, в поход или просто насладитесь приятной трапезой дома.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Сварите очищенный картофель, нарезав на кусочки. Разомните в пюре.
2. В отдельной миске соедините муку с солью и растительным маслом. Влейте воду. Замесите тесто. Оставьте его на полчаса.
3. Накрошите лук и грибами, обжарьте их на масле до появления золотистого оттенка.
4. К картофелю добавьте обжаренные лук и грибы. Положите хмели-сунели, соль и перец по вкусу.
5. Тесто разделите на части, раскатайте в тонкие круги.
6. Положите на половину кругов начинки, закройте второй половинкой, защипните.
7. Жарьте лепёшки на сковороде без масла, пока они не станут золотистыми.
Источник: menunedeli.ru
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