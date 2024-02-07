Вкус детства: приготовьте домашние леденцы - всего 3 ингредиента и сладкая вкуснятина готова

Приготовьте вкуснейшие домашние леденцы. Сделать это можно очень быстро. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В кастрюльке соедините сахар с водой и половиной ч. л. лимонного сока.
2. Доведите жидкость до кипения, убавьте огонь,. Важно начинать помешивать только после появления золотистого оттенка. Сразу снимите с огня. Если есть сомнения в готовности, опробуйте карамель на мягкость, капнув её в холодную воду. Она должна сразу же стать твёрдой.
3. Остудите карамель, перелив в специальные формы для леденцов или воспользовавшись обычной бумагой для выпечки (в последнем случае налейте карамель ложкой, сформировав круг, и вставьте палочку). До остывания посыпьте кондитерской посыпкой.
Ваши домашние леденцы готовы.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.