Вкус детства: приготовьте домашние леденцы - всего 3 ингредиента и сладкая вкуснятина готова

Домашние леденцы приготовить просто: попробуйте по этому рецепту

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейшие домашние леденцы. Сделать это можно очень быстро. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Фото: flickr.com/ by Yannick Laurent from Angers, France is licensed under reative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

100 г сахара,

20 г воды,

1 чайная ложка лимонного сока,

1 чайная ложка кондитерской посыпки (по желанию).

Приготовление:

1. В кастрюльке соедините сахар с водой и половиной ч. л. лимонного сока.

2. Доведите жидкость до кипения, убавьте огонь,. Важно начинать помешивать только после появления золотистого оттенка. Сразу снимите с огня. Если есть сомнения в готовности, опробуйте карамель на мягкость, капнув её в холодную воду. Она должна сразу же стать твёрдой.

3. Остудите карамель, перелив в специальные формы для леденцов или воспользовавшись обычной бумагой для выпечки (в последнем случае налейте карамель ложкой, сформировав круг, и вставьте палочку). До остывания посыпьте кондитерской посыпкой.

Ваши домашние леденцы готовы.