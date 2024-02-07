Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного

Этот домашний шербет влюбит знакомым вкусом

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Это сладкий десерт очень напомнит популярные конфеты. В отличие от магазинных сладостей, он не содержит вредных компонентов.

Фото: flickr.com by Siona Watson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г сахара,

300 г молока,

160 г арахиса,

100 г сливочного масла,

40 г мёда,

0,3 чайной ложки соли.

Приготовление:

1. Возьмите кастрюлю с толстыми стенками. Соедините в ней сахар с маслом и мёдом. Поставьте на средний огонь. Готовьте около 20 минут. Добавьте соль.

3. Орехи поджарьте на сухой сковороде около 10 минут.

4. В карамель влейте молоко, не переставайте мешать. Томите жидкость на маленьком огне.

5. С орехов удалите шелуху.

6. Примерно через 40 минут после готовности карамели снимите её с огня. Добавьте орехи. Всё размешайте и оставьте на 10-15 минут. После того, как она немного остынет (до температуры 60-70 градусов) хорошенько размешайте смесь около пяти минут. Она должна загустеть.

7. Массу переложите в силиконовую форму и разровняйте в ней. После остывания он готов к употреблению.

Источник: menunedeli.ru