Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного

Это сладкий десерт очень напомнит популярные конфеты. В отличие от магазинных сладостей, он не содержит вредных компонентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Возьмите кастрюлю с толстыми стенками. Соедините в ней сахар с маслом и мёдом. Поставьте на средний огонь. Готовьте около 20 минут. Добавьте соль.
3. Орехи поджарьте на сухой сковороде около 10 минут.
4. В карамель влейте молоко, не переставайте мешать. Томите жидкость на маленьком огне.
5. С орехов удалите шелуху.
6. Примерно через 40 минут после готовности карамели снимите её с огня. Добавьте орехи. Всё размешайте и оставьте на 10-15 минут. После того, как она немного остынет (до температуры 60-70 градусов) хорошенько размешайте смесь около пяти минут. Она должна загустеть.
7. Массу переложите в силиконовую форму и разровняйте в ней. После остывания он готов к употреблению.
Источник: menunedeli.ru
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