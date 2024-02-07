Кладезь витаминов: приготовьте этот лимонад с имбирём без сахара - понравится всем, кто любит необычные вкусы

Вкусный и полезный напиток с имбирём

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Данный напиток без сахара понравится всем, кто ценит необычные вкусы. Рецептом поделился сайт menunedeli. ru.

Фото: Openverse by annamindfull is licensed under CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

1 лимон,

5 долек имбиря (пять тонких слайсов),

50 г фиолетового базилика,

3 столовые ложки мёда,

1,5 литра воды.

1. Промойте свежий базилик.

2. Имбирь нарежьте слайсами.

3. В кастрюле залейте холодной водой лимон, имбирь, базилик, мёд. Доведите жидкость до кипения и выключите огонь. Настаивайте 15 минут под закрытой крышкой.

4. После того, как напиток остынет, процедите его.

5. Подавайте со льдом.