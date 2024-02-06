Этот аппетитный десерт просто тает во рту. Нужны всего 4 продукта.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. С помощью блендера измельчите банан до состояния пюре.
2. Соедините пюре с творогом, йогуртом. Всё перемешайте в чаше блендера.
3. Выложите массу в тарелку для подачи, посыпьте порошком.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.