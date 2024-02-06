Десерт-пятиминутка: этот банановый мусс просто тает во рту

Простой десерт из 4 ингредиентов

0:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот аппетитный десерт просто тает во рту. Нужны всего 4 продукта.

Фото: self-made (ice cream and photo) by ElinorD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

100 г творога,

100 г натурального йогурта,

1 банан,

какао для посыпки.

Приготовление:

1. С помощью блендера измельчите банан до состояния пюре.

2. Соедините пюре с творогом, йогуртом. Всё перемешайте в чаше блендера.

3. Выложите массу в тарелку для подачи, посыпьте порошком.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"